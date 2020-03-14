謝謝你沒有視而不見！微胖妹超商遇羞辱 店員霸氣舉動被讚爆

「謝謝店員沒有視而不見！」近期一名女網友在超商與人擦撞，手中的飲料沒拿好倒在地上，竟被對方數落一番，一句道歉都沒有人就跑了，讓她非常受傷，沒想到店員接下來的霸氣舉動瞬間溫暖她的心！

原po表示她到超商購物準備結帳時，後面一位蠻漂亮的女生突然撞到她，讓她手上拿著的飲料灑了一地，結果對方不但沒道歉，還用一種讓人很不舒服的眼神看著她，嚷嚷「連個手搖杯都拿不穩」，並譏笑「我這是在幫她減肥」。

事發當下，原po感到非常難過，又覺得把地板弄髒對店員很不好意思，慌慌張張地道歉，結果店員霸氣回覆：「沒關係！要道歉的不是妳！撞到人還講這種話，沒家教！」並請同事幫忙她清理地板，一旁目睹一切的阿婆也跟著抱不平：「夭壽！人長得水水，公威那欸架逆派聽（講話怎麼這麼難聽）」，讓她非常感謝現場沒有人責怪她打翻飲料，事後更買飲料慰勞兩位辛苦的店員。

原po也提到，撞到她的女生其實沒有要結帳，事發後丟下幾句羞辱就不見人影，感覺是故意欺負人，反而留在現場清理的店員一直想賠飲料錢給她。該女離譜的行逕讓不少人大開眼界，而店員的仗義直言也獲網友好評，「社會溫暖啊！店員跟阿婆的作法真的可以讓原本很衰的心情都好起來」、「這個世界真的是什麼人都有⋯真的幸好在遇到這種委屈的事情時，身旁的人能給予你溫暖」。也有人認為原po應該要把對方拉住，讓她賠這杯飲料的錢，為自己的行為負責，但原po解釋當時只擔心影響到店內其他人，想趕快清乾淨，也沒料到對方厚臉皮的直接走人。