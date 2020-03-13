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電話催稿！日旅館推「文豪閉關套餐」 網點名這位漫畫家去住

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎（COVID-19）衝擊許多飯店業者的生意，對此，日本老字號溫泉旅館趁勢推出「文豪閉關套餐」。圖片來源／ingimage
新冠肺炎（COVID-19）衝擊許多飯店業者的生意，對此，日本老字號溫泉旅館趁勢推出「文豪閉關套餐」。圖片來源／ingimage

新冠肺炎COVID-19）衝擊許多飯店業者的生意，民眾擔憂疫情紛紛取消訂房，對此，日本老字號溫泉旅館特別推出「文豪閉關套餐」，標榜不與他人接觸及專人電話催稿服務，吸引大批作家的目光，有趣的是，有網友特別在留言處標記以拖稿出名的漫畫家。

日本網友在推特上貼出日本旅館推出的「文豪閉關套餐」，提供基本的一泊三食外，床鋪也會提前鋪好，不用和他人接觸，以便專心完成寫作，此外，早上會有電話催稿提醒，服務人員會詢問「老師，稿子寫得怎麼樣了？」

台灣網友轉發至臉書分享，並在底下留言處標記以拖稿出名的漫畫家冨樫義博，其他人則留言回應，「好適合我」、「好讚哦！」、「欠稿老師很需要去住一晚」、「台灣飯店要不要也跟進」、「拜託幫我送尾田榮一郎進去吧！」

另外也有人表示，飯店提供多樣化的服務，有利未來的經營發展，且較容易吸引不同客群消費，如果僅提供標準的住宿、飲食，確實令人感到有點可惜。

溫泉旅館 新冠肺炎 疫情 COVID-19

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