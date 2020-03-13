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太巧！醫生前一天違規被開單 隔日診間遇到同一員警來看診

聯合新聞網 / 綜合報導
一名醫師因違規被員警攔下開單，沒想到隔天兩人竟然在醫院診間碰面，讓網友看了直呼太巧了。 示意圖／ingimage
一名醫師因違規被員警攔下開單，沒想到隔天兩人竟然在醫院診間碰面，讓網友看了直呼太巧了。 示意圖／ingimage

天底下就是有這麼巧的事！一名醫師日前開車時沒有注意到號誌燈有左轉燈，結果一轉過去就被員警攔了下來，開了他30年來第一張罰單，隔天他在看診時進來了一名患者，覺得對方很眼熟，再看了一下名字，才知道竟然是前一天開罰單的員警，如此巧合也讓兩人相視而笑。

這名醫生在《Dcard》論壇寫道自己開車30年來沒收過一張罰單，堪稱是優良駕駛，但日前在路上看到綠燈就直接左轉，卻沒注意到還有左轉號誌，結果下一秒就是被員警給攔下來開單。原PO說這名警察很年輕，開單時有點緊張，但態度很友善，而他也自知理虧，在接下600元罰單時還向這名員警說「謝謝，辛苦了」。

有趣的是，隔天他在診間看診時進來了一名患者，他看到對方的臉覺得很熟悉，再看了一下螢幕，果然是前一天開他罰單的員警。原PO禮貌性的問說「你是在某某處服務的警官對嗎？」對方一聽嚇了一跳說「對，你怎麼知道」，原PO笑著說「沒事，醫師不會通靈，純粹你昨晚開了我一張罰單，還記得嗎？」這名員警聽了很緊張地說「那個你應該不會對我怎樣吧？」原PO聽了大笑「哈哈哈哈，你想太多了，健保沒辦法讓我多開600的醫療罰單」。

他說看診過程中也聽了對方分享當警察的甘苦談，「只能說警察大人辛苦了，開張罰單也讓你們這麼緊張，難為你們了」。網友們看完也留言表達感想，「你好溫柔～看完這篇文章不知道為什麼心暖暖的，當警察真的很辛苦」、「我不是警察但我家人是，我只是想要說我好感動啊！感謝你的體諒」、「年輕警察大人獲得了一針乖乖針」、「我在路上遇到我的泌尿科醫生，感覺也很怪」、「警察開單是份內工作沒錯，但是在一些有爭議的地方被開就是不開心啦」；還有也是警察的網友呼籲「謝謝各位的體諒，但還是提醒遵守交通規則，平安才是最重要的喔」。

罰單 Dcard

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