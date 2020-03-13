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她曝在台北生活1年花費37萬元 網驚：到底吃什麼啊？

聯合新聞網 / 綜合報導
在台北一年花費多少才算合理？一名女網友曝光自己一年花費37萬元，讓其他人看了直呼太省了。 聯合報系資料照片
在台北一年花費多少才算合理？一名女網友曝光自己一年花費37萬元，讓其他人看了直呼太省了。 聯合報系資料照片

台北雖然就業機會多，薪資水平高，但相對的生活消費也較高。一名女網友表示跟男友聊到去年（2019）的支出大概37萬元，這個數字連沒有習慣在記帳的男友也覺得太高。她在PTT發文想問鄉民們大家一年總花費多少？比例最高的是哪一項呢？貼文也吸引網友熱烈分享自己的經驗。

原PO算了一下去年的花費，支出最多是房租8、9萬元，再來就是過年包出去的紅包3萬元上下，換手機2、3萬，其他還有晚餐2萬、午餐1萬8、牙科醫療1萬6、社交1萬，衣服、購物、保養大概都1萬，「再加上一些日常開支，一點一點累積起來就是這個可怕的金額了」。

原PO最後總結總收支大概是花一半存一半，她說因為沒什麼經濟壓力，因此買東西吃東西時比較不會考慮，而目前能夠節流的部分，大概就是減少買衣服、包包等物品了。她想問問其他網友們，「台北生活一年花費多少合理呢？」

許多網友分享自己一年的花費開銷都比原PO還要多，「在台北市含房租的話，一年開銷50萬吧」、「不含房租平均一天500元-600元，大概20萬出頭」、「我一年100多萬，花最多的是進修買器材」、「含房貸我大概是70萬吧」、「我光房租就超越妳一年總開銷了」、「吃喝玩樂支出就超過妳了」。

還有人直言原PO過得太省了，「妳這種花費根本沒生活品質，晚餐一年才2萬，一個月不到2千，到底是吃什麼？營養想必不均衡」、「在台北一天餐費一百，妳這樣對健康不好啦」、「包含房租37萬超省欸，拜託吃健康一點好嗎？」、「隨便就50、60萬了，37萬很省了吧」。

PTT 房租

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