警衛鄰居暖心、友人閒言閒語 他居家檢疫體會兩樣情

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，我國為了防止疫情擴散，規定若從第一級、第二級警示區國家返台的民眾得要自主管理14天，但如果是從第三級警示國家回來的人則要居家檢疫14天。有網友在PTT發文分享自己在家隔離時的心得，他表示社區主委、里長和鄰居都很關心他，反而身邊朋友會有些閒言閒語，讓他覺得因為一場疫情體會到人情冷暖。

這名網友寫道自己正在居家隔離，自從隔離之後，社區的主委、警衛、里長、鄰居都很關心也幫忙他很多，他還在門口擺了張椅子，若有包裹或食物送來就可以放在椅子上，這樣就能避免接觸。原PO特別感謝警衛，不管是外送、包裹、食物都會幫忙拿上樓再放到椅子上，就連他打包好放在門口的垃圾，警衛也會幫忙倒，甚至還會詢問有沒有缺物資，讓他感到「真的非常溫暖啊，沒有歧視沒有惡意」。

原PO還說訂外送時會主動告知對方自己正在隔離，外送員不害怕也不嫌棄的將食物送上樓放在椅子上，讓他感動的給予5分的好評。雖然很多人都覺得北部人比較冷淡，但經過此事後，原PO覺得台灣人還是很有溫暖的，只不過相較於社區大家的好心幫忙，他身邊的朋友反而有些觀念偏差、全面性的恐慌以及閒言閒語，讓他不禁抱怨「一個新冠肺炎不僅可以知道誰對你好，最好的還是照妖鏡功能啊」。

其他網友們看了也大讚「千金難買好鄰居，恭喜」、「謝謝原PO認真管理，辛苦了，祝福你平安」、「台灣人遇到有事的時候就互相幫忙，平常還好」、「患難真情真正可貴」、「有人幫忙是互利，一邊可以放心隔離，另一邊不用擔心被隔離者到處亂跑增加風險」、「其實身邊的大部分人都很溫暖的，加油」。