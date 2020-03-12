台灣可輸出口罩做為外交？ 網答案一面倒：領完就斷交

新冠肺炎（COVID-19）造成台灣鬧口罩荒，政府為了維持供貨穩定，下令禁止口罩出口，但最近口罩產能大增，日產量可達1000萬片，就有人好奇詢問，「未來是否輸出口罩做為外交」貼文一出，引發許多網友熱議。

原PO在PTT發文表示，新型冠狀肺炎造成全球恐慌，各國後續處理也亂糟糟，目前來說台灣疫情處理不錯，國內口罩也越來越多，且經濟部不排除用口罩做防疫外交，「綜合來看能靠口罩吸引他國建交嗎？」

貼文一出，有其他網友指出台灣與中國政治因素，導致他國無法貿然結交，「想太多，領完就斷」、「不會！那些國家平常就不太鳥台灣國際孤兒的狀況」、「你的口罩就是我的，我的口罩還是我的」、「邦交之後還是能斷交背骨，一堆國家還是會覺得人民幣真香」、「不會～而且台灣現在產的多是低階醫療口罩，如果能日產1000萬個N95醫療級口罩，才能吸引他國建交」。

另外也有人表示，與其靠口罩外交，不如先幫助與台灣保持邦交的國家，「先幫助帛琉防疫比較實在」、「以台灣的產能自給自足後，能幫助帛琉就不錯了」、「別妄想不太可能實現的事，政府花心思幫助邦交國才對」。