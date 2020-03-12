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2020年目前最意外的事？網一致淚喊：Kobe驟逝、疫情大爆發

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在PTT詢問，2020目前讓你最意外的事？不少網友表示是Kobe驟逝和新冠肺炎大爆發。合成圖／美聯社
一名網友在PTT詢問，2020目前讓你最意外的事？不少網友表示是Kobe驟逝和新冠肺炎大爆發。合成圖／美聯社

新冠肺炎疫情肆虐全球，奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）在IG表示自己確診，就連NBA爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也確診罹患新冠肺炎，隨後NBA官方宣布即刻停賽。對此，就有網友在PTT發文詢問，2020年目前讓你最意外的事情是什麼？是NBA球員中鏢嗎？還是歐洲疫情大爆發？貼文一出，引發熱烈討論，不少網友直指最意外的事就是傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）墜機身亡。

2020年才剛邁入3月，全世界就因為新冠肺炎不平靜，一名網友在PTT問道，2020年目前讓你最意外的事？「是NBA球員中鏢嗎？還是歐洲疫情大爆發？又或是韓國沒想到會被宗教搞到全國淪陷？2020目前有讓你覺得最意外的事嗎？」

文章貼出後，立刻掀起網友熱議，許多網友紛紛留言表示「Kobe吧」、「當然是Kobe」、「Kobe居然就這樣走了...」、「Kobe真的很突然，死得太戲劇性且慘烈」、「Kobe跟女兒去天堂」、「Kobe，到現在還是很難接受」、「Kobe絕對是最意外的，太突然了」。

還有網友認為，最意外的就是新冠肺炎疫情蔓延，「新冠肺炎流行成這樣真的是很意外」、「全世界被新冠肺炎搞死」、「新冠肺炎造成經濟重創」、「沒想到新冠肺炎會那麼嚴重」、「日本防疫大爆炸」、「全世界對新冠肺炎一開始的不重視，都讓我嚇到吃手手」。

PTT Kobe Bryant 新冠肺炎 NBA 疫情

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