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電梯前用「寵物飲水器」裝酒精她大傻眼 掀起兩派網友論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友抱怨電梯前有熱心住戶提供酒精，但竟裝在「寵物飲水器」裡，讓他相當傻眼，也掀起網友兩方論戰。圖截自「爆廢公社」
有網友抱怨電梯前有熱心住戶提供酒精，但竟裝在「寵物飲水器」裡，讓他相當傻眼，也掀起網友兩方論戰。圖截自「爆廢公社」

新冠肺炎COVID-19）疫情升溫，仍然有許多民眾買不到酒精，不過有網友抱怨電梯前有熱心住戶提供酒精，但竟裝在「寵物飲水器」裡，讓他相當傻眼，也掀起網友兩方論戰。

一名女網友在「爆廢公社」發文，她在電梯前看到一瓶消毒用酒精，但卻裝在「寵物飲水器」裡，讓她相當傻眼，「這住戶真的…」，表示要相信自己的眼睛，萬物皆有可能，照片中還加註感想「這些低能住戶腦袋在裝什麼」，不過這番言論卻引發兩派網友的論戰。

有網友認為，裝在寵物飲水器難道是要用喝的，「用喝的膩...」、「這我家狗在喝水的欸」、「寵物用無誤」、「太好笑，給寵物喝嗎？」

不過有網友解答，其實只要碰一下滾珠酒精就會出來了，「那個是讓你按完電梯擼一下手指頭消毒的」、「這有養小動物的人都知道啊，裝完水一定要再用手碰一下看有沒有水出來，怕壞掉動物被渴死」、「現在容器缺貨，這個用手點個幾下，酒精也出的來，變通的小創意，很好哇！」。

有網友則認為，住戶好意提供酒精還被罵相當不合理，「可能怕不必要的浪費吧 有些人怕的要死 酒精用到雙手全濕會滴的那種」、「不錯啊，手指按一下滾珠就有酒精跑出來了，再按電梯鈕，沒細菌殘留，一個好意，這樣也要被砲」、「我覺得很聰明啊，到底智商多低才會覺得一種東西只有一種用途」。

酒精 電梯 新冠肺炎 COVID-19

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