家中服喪卻被硬凹？姑姑狂叩電話 要求10斤蒜頭當「回禮」

家中服喪，親戚卻不斷要求「回禮」？近日，一名網友家中剛好遇上喪事，家人也為此忙到沒時間睡覺，沒想到住在其他縣市的姑姑卻來電轟炸，不斷要求網友一家以10斤的蒜頭做為「回禮」，讓他超級傻眼，驚問「是我太孤陋寡聞嗎？」

原PO在《 爆怨公社 》發文分享，近期家中遇上喪事，家人為此東奔西走，常常忙到沒時間睡覺，沒想到姑姑卻還來添亂，從大伯包了白包後就不斷打電話過來，要求原PO一家給出10斤的蒜頭做為回禮，還要求「沒有蒜頭，那改紅蘿蔔」，讓原PO相當傻眼，氣得直呼「我們忙到沒時間睡覺，還要我們去找蒜頭買蒜頭當回禮？」、「我們回禮只有毛巾啦！」

他在文中提到，姑姑的要求並非當地的習俗信仰，而是單純「要回禮的心態」，再加上現在蒜頭的價錢很高，原PO家又位在產區，才會被如此要求。原PO也坦言，喪禮時姑姑並未包白包過來，對喪禮的行事與習俗挑三揀四不說，還信口開河要原PO帶她去田裡，「體驗一下拔農作的樂趣」，讓他氣的怒罵「哈囉？我們是喪家，不是旅行社」，對姑姑的行為相當無奈。

貼文引起討論，網友紛紛留言回應，「這親戚別往來了」、「想吃蒜頭想瘋了」、「趁火打劫」、「奧客當久了，跟親人相處也會變奧」，也有人認為，「第一次聽到回禮還可以自己要求的」、「是喪事又不是喜事，從簡就好還回禮，要不要派加長禮車去接送？」、「回禮？囍事嗎？不幫忙還要蒜頭，怎麼不說要一塊田種蒜頭！」，事後原PO也將該則貼文刪除。