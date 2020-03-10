她搭火車主動告知感冒竟被阿嬤狂酸 列車長出面緩頰：沒發燒

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，民眾為了自保都紛紛戴起口罩，在這敏感的時刻，就連在公共場合稍微流鼻水或是輕微咳嗽，都會引來民眾的側目。昨（10）日就有一名女網友在爆怨公社中PO文提到，自己剛好在這疫情緊張時刻染上小感冒，因此有輕微的咳嗽症狀，然而她日前搭乘台鐵時，主動告知坐隔壁的阿嬤「我只是感冒」，沒想到卻被無情的換來一句「嚇死我！我怎麼敢坐妳旁邊」，甚至還大聲跟其他乘客抱怨，讓原PO難過到很想哭。

原PO在文中提到，很自責自己在這敏感時機感冒，因為近日她搭台鐵時有些許咳嗽的現象，當下她擔心坐在隔壁的阿嬤會誤會，所以主動告知對方她真的只是感冒，而且她也有把口罩戴好戴滿，不料阿嬤卻冷言冷語，還對整車的乘客宣傳「那個坐那邊的，嚇死人了，怎麼在這時候坐火車，是想傳染給誰，很沒公德心欸」，這時眾人紛紛向她投射嫌棄的目光，最後阿嬤也因為害怕而更換座位。

隨後列車長也出面緩頰表示，原PO沒有發燒，而且也正確配戴口罩，所以希望阿嬤不要這樣講，並安慰原PO不要放在心上，不過原PO也只能無奈的說「沒關係，我能體諒阿嬤的恐慌，畢竟現在真的時機敏感」。

最後原PO也坦言，若不是有事必須回去西部一趟，她也不會想在這個時候搭乘公共運輸，而且在車上想咳嗽還要一直憋著，想吃便當還要拿到車廂間的通道才敢拿掉口罩趕快吃。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，不少網友都紛紛聲援力挺原PO，「辛苦妳了，現在真的不適合感冒，只要一咳嗽別人就會一直看」、「老人普遍都很怕死，所以妳要體諒她」、「有正確戴口罩就好，不要太在意啦」、「說真的無知真的比病毒更可怕」、「現在就連吞口水都要很小心，否則嗆到會有10幾雙眼睛盯著你」、「昨天只是鍋貼加辣流個鼻涕，馬上就被白眼」、「說真的現在我連打噴嚏都不敢」、「有正確戴口罩就不用太擔心啦，只要在想咳嗽或打噴嚏時，有乖乖戴著就好」。

也有網友認為現在若是感冒真的就不適合外出，因為很容易造成大家恐慌，「這敏感時刻大家都很害怕，我也會怕」、「還是避免出門吧，沒辦法現在就是很敏感，一個小小的症狀都會被誤會」、「這是人性所為，所以還是照顧好自己比較重要」、「老實說，就算沒有新冠肺炎，如果搭長途火車隔壁的人剛好感冒，我也會怕，所以就是將心比心吧」。