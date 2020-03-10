麥當勞玉米湯爆縮水？員工貼公文澄清「疫情影響」：只是看起來小

新冠肺炎（COVID-19）疫情未歇，各行各業都受到不小影響。近日有網友抱怨麥當勞玉米濃湯變小杯，懷疑是否變相漲價，沒想到其實也是被疫情波及！

麥當勞的玉米湯是不少人的最愛，然而這兩天有網友發現玉米湯疑似縮水，從原本的湯杯換成熱飲杯，詢問後只簡單得到「換包裝」的回應，讓網友不滿認為「根本變相漲價」。另有網友表示叫外送也收到同樣大小的玉米湯，打電話到分店詢問，該店也是回覆「容量一樣，只是換了杯子」，然而肉眼看起來，仍覺得比原先的小杯。

由於陸續有網友發文反應，釣出麥當勞員工回覆「真的一樣大」，澄清是因為新冠肺炎影響物流運輸，中國無法提供玉米湯杯，因此只能更換，同時貼出內部公文證明。從公文中可看到受到影響的包括大、小熱湯碗及冰炫風杯，與原湯杯相比，替代的熱飲杯身較寬、矮，但容量相同都是8oz和12oz。此外，杯子容量並不是玉米湯大小杯的標準，舀湯員工手中的湯匙才是，其襄理也表示「注意看杯子上有條線，標準量只到那條線，不信可以拿鋼杯測看看」。

除了消費者有疑慮外，現場員工對新杯子也有些許怨言：「容量真的是一樣的，但是蓋子真的超TM難蓋的啊！蓋一個蓋子的時間我都可以再盛兩碗湯啊」、「真的超難蓋！而且還要用杯套麻煩死了」、「這幾天真的遇到很多歇斯底里的客人，我們也很無奈，希望可以體諒一下員工」。