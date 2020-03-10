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新冠肺炎疫情蔓延百國 世衛稱全球大流行威脅「非常真實」

口罩實名制2.0周四上路 12日起預購、自付7元運費

歐洲新冠肺炎疫情為何炸裂？ 專業網友曝4大致命關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他不明白為何歐洲國家的感染人數直線上升，於是就好奇詢問網友「歐洲新冠肺炎疫情炸裂的秘訣是什麼？」美聯社
一名網友PO文提到，他不明白為何歐洲國家的感染人數直線上升，於是就好奇詢問網友「歐洲新冠肺炎疫情炸裂的秘訣是什麼？」美聯社

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒全球，就連遠在歐洲的義大利德國等國家的確診人數仍在不斷上升。對此，就有一名網友昨（8）日在PTTPO文提到，他認為歐洲國家除了確診人數最多的義大利以外，其他國家的感染人數也直線上升，於是就好奇詢問廣大網友「歐洲新冠肺炎疫情炸裂的秘訣是什麼？」

原PO在文中表示，撇開目前歐洲疫情最嚴重的義大利不說，但其他像是法、德、西的感染人數也不斷提高，歐洲國家普遍感染人數輕鬆就破百，這讓他疑惑的問道「歐洲究竟是掌握了什麼訣竅，才能佔據確診人數排行榜呢？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言「這種疫情歐洲人就以為只是小感冒啊，所以都不戴口罩，才會一直傳染」、「喜歡在地鐵尿尿的國家跟我談什麼防疫」、「可能想說歐洲幾億人口，才不怕小小的病毒」、「存在歧視戴口罩的價值觀，所以那邊普遍都不戴口罩」、「其實在歐美國家他們都會認為戴口罩是生大病才要戴的，才沒有這種防疫觀念」。

隨後更有網友指出為何歐洲疫情大爆發的4大關鍵，分別是「打死不戴口罩」、「見面玩親親」、「吃東西舔手指的習俗」和「禮拜教堂彌撒抱抱親親」，不少網友看到後都紛紛直呼「第一點最致命」、「第一點應該是主因吧」、「疫情還沒正式爆發時，台灣的民眾就已經都開始戴口罩了，所以才有控制住」、「不戴口罩到處親、到處握手，才是最致命的」、「不愛戴口罩最致命」。

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