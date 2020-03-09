她洗完澡將冷氣打開竟出現「詭異怪聲」 5秒後驚見巨蟑掉出

隨著天氣漸漸炎熱，不少人都會將家中塵封已久的冷氣機開啟，但在使用前最好還是把濾網拿出來徹底清潔，才不會發生「恐怖的怪事」。日前就有一名女網友在PTT上PO文表示，最近她洗完澡將冷氣打開時，冷氣突然開始出現「嘰嘰喳喳」的聲響，後來她害怕的將冷氣關掉後，下一秒就從裡面掉出一隻「超級大蟑螂」，讓她瞬間嚇得魂飛魄散，PO文一出更隨即引來網友熱議。

原PO在文中提到，日前她洗完澡時想說有點熱，就把冷氣打開打算要追劇，沒想到開起來後，冷氣就發出「嘰嘰喳喳」的聲響，當下原PO就心想會不會是有蟑螂躲在裡頭，結果猶豫5秒後把冷氣關掉，不料當她看著出風口的葉扇慢慢閉合時，突然就有一隻超大蟑螂掉下來，讓她整個人崩潰尖叫。

原PO坦言，自己是超怕蟑螂的人，因此當下根本束手無策，後來她便開始找附近的朋友求救，結果他們不是還沒有回來準備開學，就是在打工無法及時趕來，甚至還有跟她一樣害怕的，最後所幸打工的朋友下班後特地趕到，才將小強殲滅，她更嚇得直呼「想到在這之前我孤軍奮戰了快兩小時，三魂七魄都快飛光了，還好有打電話給朋友」。

原PO也呼籲網友一定要注意冷氣機內的清潔，否則就會跟她一樣遇到這樣的怪事。對此，網友們也紛紛回應，「通常案情應該沒有那麼單純，裡面一定還有」、「妳吹著巨蟑螂的風，好可怕」、「我之前坐在冷氣下面擦保養品，結果蟑螂直接從冷氣出風口掉到我臉上」、「我都是直接空襲的，沒在等」、「有時候舊的電器裡都會有蟑螂，所以真的要小心」、「之前在冷氣機底下守了一整天，終於打死後，就再也沒出現過了」。

也有網友建議在開很久沒開的冷氣前，最好還是先將裡外都清潔一次，這樣才能避免小生物在裡面孳生，「太久沒用的電器，建議妳開機前叩叩兩下，先讓小生物逃離」、「還是要定期清洗啦，因為冷氣裡面真的很容易滋生蟑螂」、「冷氣裡面就是蟑螂的豪宅啊，真的要把濾網拆下來洗比較安全」。