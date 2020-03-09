水餃煮破2顆退14元 這家連鎖店被讚「太有良心」

訂外送餐點，店家竟然退錢？有網友日前透過外送平台點了一份水餃，卻意外收到退款，原來是水餃煮破2顆，店家照給但不收錢。由於水餃「受損」情況輕微，發文者後來決定退還14元，網友稱讚這是「好店家遇到好客人」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，說自己透過外送平台叫了「八方雲集」的水餃，拿到手之後，卻發現袋裡有14元零錢，並附上一張紙條，上頭寫著「因為破了兩顆辣（味），退你14元，破的就送你吃」。

發文網友表示，其實水餃並未破得很嚴重，僅是水餃皮接合處稍微裂開，未影響到他的用餐品質，所以他決定出門一趟，將14元還給店家。

文章底下的網友們紛紛肯定店家的誠意，「還有這麼有良心的店家啊」、「別家店總是不會讓我失望」、「這店家也太講究，專業！」，也有其他網友遇過類似的情況，「八方有破都是直接退錢的，店內消費也是」、「我家這邊的八方也是這樣，要嘛退錢要嘛補數量」、「之前買八方的鍋貼，破了一顆店員補兩顆給我，吃得很飽」。

但似乎並非所有的分店都如此貼心，抱怨的人也不在少數，「為什麼我都遇不到」、「我家這邊煮到破爛不堪怎麼還是照常收費」、「真好，我們這邊破的照賣」。

有網友則認為店家這麼做，主要是怕奧客遇多了，避免麻煩。另外也有人對於發文者叫外送業者送餐，卻又出門還錢，覺得「蠻可愛的」。