台鐵究竟差日本JR幾個檔次？ 網曝2優點：贏對手一大截

台灣大眾交通工具種類相當多元，不僅有便捷的捷運和高鐵等，營運至今已超過百年的老字號台鐵更是不可或缺，但目前卻還沒有任何鐵路設置在「機場」，於是就有一名網友在PTT上PO文提到，他在日本搭JR往機場的列車時，都可以看到好幾班列車連結或解結，但在台灣都看不到這樣的場景，於是讓他好奇詢問廣大網友「有沒有台鐵落後JR多少的掛？」

原PO在文中表示，先前他在日本搭乘JR往機場的列車，觀察到每天都會有好幾班列車在站內連結或解結，而且是例行公事，這樣一來也不怕旅客搭錯車，但在台灣卻沒有此等風景，更沒有機會搭火車進機場，因此讓他疑惑的問道「究竟台鐵差JR幾個檔次？」

PO文一出後，立刻吸引許多網友留言，紛紛回應「台鐵的便當贏過JR啊」、「一個是鐵道公司，一個是便當公司要怎麼比？」、「JR跟大手私鐵根本跟台鐵不同等級，比印尼國鐵或泰國國鐵好就偷笑了」、「台鐵連大手私鐵都比不上，勉強贏沖繩單軌而已」、「只有熱便當贏，其他都輸」。

還有網友認為就算台鐵密集度遠疏於日本，但「票價」和「便當的好吃程度」還是贏過日本JR一大截，「看板資料顯示方式，app使用體驗與介面也是落後一大截，不過票價也差很多就是了」、「台鐵比較便宜啊，雖然舒適度什麼的都比不上人家啦」、「台鐵就是便當好吃，CP值超高」、「票價跟便當都大勝啊」、「日本生活被鐵路車站綁死啊，所以還是台灣的生活品質比較好吧」。