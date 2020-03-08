隔離餐菜色差？他貼出9張便當照 網友看了快暴動

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，為了防止疫情不斷擴大，法規規定若從中港澳、南韓、義大利、伊朗等第三級警示國家返台的民眾，必須在家裡或指定地點隔離14天，一名網友在臉書上貼出隔離所的餐點，9種便當菜色都不同，相當豐富。照片一出引起網友們熱烈討論，許多人看了驚艷的大讚「吃得比我好」。

2月初，247名台商和家屬搭乘專機從大陸返台，回到台灣後所有人都進行隔離觀察，當時傳出有一名台商在微信貼出隔離所提供的便當，一隻滷雞腿搭配魚及5樣小菜，他抱怨這樣的菜色太差，消息一出引起譁然，許多人都痛批這名台商不知足，但隔離所的便當真的有那麼差嗎？一名網友在臉書「爆廢公社」貼出在隔離所吃到的9種便當，有肉有菜有飯，也有涼拌菜色，種類多樣又豐富，讓他不禁好奇想問「這是隔離所的餐點，大家覺得好不好呢？」

照片一貼出讓網友看了口水直流，「怎麼都比我每餐好」、「比我吃的還好，崩潰了」、「菜色都沒有重複，好的呢」、「我公司的中餐都沒這個豪華」、「這樣打趴一堆上班族诶，有些人連吃土都沒得吃」、「超棒的！營養均衡減醣餐欸」、「很好啊，看起來不是那種很隨便的便當」；還有網友開玩笑的說「是去隔離？還是去吃飯的？」、「天啊！太棒了吧，會不會有人因此想被傳染？」、「我突然想隔離了」、「你一PO明天可能一堆人確診了」。

之前也有報導過各國隔離時所提供的餐點菜色，和台灣一樣，大陸、日本、韓國都是提供便當，美國甚至還在戶外辦起自助式用餐，就像是開派對一樣，讓網友忍不住酸說「是在開趴嗎？」、「隔離還用自助式，是想二度傳染嗎？」