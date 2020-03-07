領口罩沒零錢「四捨五入收！」 藥局超霸氣公告令網友笑翻

新冠肺炎（COVID-19）全球確診病例數不斷增加，我國因應疫情提出口罩實名制，民眾需到藥局購買口罩，不過此方案也使藥師的工作量因此增加。近期有網友發文，分享附近藥局的跑馬燈公告，只見藥局公告隨著時事更動，更寫出藥師因民眾領口罩不拿零錢而困擾的心聲，文中更開玩笑地寫道「領3片口罩沒帶零錢就四捨五入收20」，幽默地內文令原PO直呼超有梗。

原PO昨日（6日）在「Dcard」上發文，她指出家裡附近的藥局和藥師超有個性，在藥局上方的跑馬燈公告上常會不小心寫出藥師心聲，甚至曾因此上新聞過，像是口罩實名制剛推出時，公告上就寫著「每天就是成人100人次，兒童25人次，插隊我一定轟你出去」，而過了一個禮拜後，公告變換成「領口罩跟騎快車一樣，再快也要7天」，更寫道「我不是服務業，所有的藥師都是全國前1%的菁英，拿出尊重，你會得到對等的服務」。

而到口罩實名制改成一天3片後，公告則改成「領3片的請自備零錢15塊，不然我就四捨五入收20」、「拿鈔票來領的真的沒關係，我有數銅板的機器，來看是誰麻煩誰」，最後還不忘關心醫護人員寫道「同理心是你要同理我，共體時艱是全民不是只有醫療人員」，而看到藥局新公告的原PO則表示「是我笑點太低嗎，每次看到新公告都覺得超有梗，在這段緊張的非常時期 分享給大家放鬆一下」。

對此，許多網友紛紛留言回應說到，「火氣好大」、「有個性，真喜歡」、「太勁爆了吧」、「太多奧客了（其他藥局幫手」、「同理心是你要同理我，哈哈哈哈哈」、「確定不是賣槍的嗎」、「藥師辛苦了」、「其實就算有這些跑馬燈，還是會有人進去問的」、「厭世藥師」。