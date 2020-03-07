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同事用「75%酒精加水」拖地 網友驚呆：危險又浪費

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO同事用桶裝75%酒精混合水來拖地，網友直呼太危險。圖片來源／ingimage
原PO同事用桶裝75%酒精混合水來拖地，網友直呼太危險。圖片來源／ingimage

新冠肺炎COVID-19）疫情影響，全台民眾和店家都紛紛開始清潔防疫工作，以求自保，除了戴上口罩之外，也勤加做好環境消毒的工作。近日有網友上網發文，表示同事用75%酒精的桶裝酒精加水混合拖地，拖完後地板的酒精味很重，令他不知如何是好，對此網友紛紛回覆，勸原Po趕快阻止同事，因為一個火花就很有可能失火。

原PO今日（7日）在「批踢踢八卦板」上發文，他表示主管買了20公升的桶裝75%酒精，於是同事就拿著水混合著該桶酒精拖地，但拖完後地板的酒精味卻顯得很重，令他不知如何是好，因此詢問網友們「偷偷倒光，還是用來消毒雙手？但據其他同事說桶裝比較咬手，台酒出的酒精是比較溫和的。」

而貼文一出後，網友們紛紛勸原PO阻止同事，「一個火苗就燒整片了，勸勸主管別這麼天才」、「一點火花，就能上社會版了」、「超危險一點火花就爆了」、「遇到抽菸還是靜電火花就爽死了」、「要小心別靠近明火，不然到時候發爐」、「小心燒毀」、「旁邊有人抽煙就可以上報了」。

而有不少網友也表示用酒精拖地太浪費，建議稀釋漂白水拖地即可，「一般清潔用漂白水就好了吧，用酒精感覺有點浪費」、「主管同意這樣用嗎，真的很浪費」、「要拖地改用漂白水比較省」、「拖地請用拖地精或稀釋漂白水」、「只聽過用漂白水稀釋拖地，一定要用酒精也是直接噴一點在地上再用布擦吧」。

新冠肺炎 COVID-19 酒精

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