4百多萬人中槍？他因這血統「被分手」 網友拍拍：我也是這樣

情侶分手原因百百款，情人節過不到一個月，有苦主發文抒發心情，稱自己剛「被分手」，只因為自己是客家人。女方電話中抱怨出門都要AA制，「男生請客應該是天經地義」，因此覺得在一起壓力很大。女方出於種種原因認為和客家男友看不到未來，決定分手。

原po得知消息後一陣晴天霹靂，各種理由聽來格外刺耳。尤其一句「客家人」讓他埋怨，血統根本就不是自己能決定的。還說平常大家開客家人玩笑，自己也是聽聽笑笑就過去了。沒想到第一次在現實中被這樣歧視，就是被女友分手，無奈的在文末長嘆了一口氣。

「理由都是假的，只有分手是真的？」有網友特地回文開導，認為這次分手根本就和AA制或客家人沒關係，他指出雖然有部分「極品」只接受被請客，但實際上應該早在交往前就會知道了。因此該名網友判斷AA制和客家人都只是理由，「至於真正的理由是被戴帽子還是什麼」，只有原po女友才知道了。

另有網友則回應原po，「女孩子的青春經不起跟你一起折騰」，如果不能給對方幸福，最好放手別繼續糾纏。

不少留言都在幫苦主拍拍，直說「男生請天經地義還蠻扯的」、「恭喜解脫」、「只想花男生的錢你壓力才大吧」、「扯客家人幹嘛」。還有人表示自己也是差不多的原因剛經歷分手。

據「客家委員會」資料，105年調查結果顯示，全國客家人口總數近453萬人，大部分集中於桃竹苗、高屏、花東地區。