網友拆解報廢行動電源 驚見金屬片刻滿「心經」

現代人依賴手機，同時也就需要隨身帶行動電源，預防手機沒電，不過這樣日常可見的物品卻很少人知道它內部的構造。有網友就好奇拆開報廢的行動電源，沒想到除了電路板外，竟看到裏頭有塊金屬片，上頭刻滿「般若波羅蜜多心經」，令他相當吃驚。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文，由於自己的行動電源壞掉了，原po於是將它拆解，想要自己DIY改造一下。沒想到拆開來後，竟看到裏頭有一片金屬片，上面刻滿密密麻麻的「般若波羅蜜多心經」。

不過原po似乎不覺得恐怖，反而驚訝於廠商有這個想法，增加成本「默默守護消費者」，但他也幽默地說：「還是說我默默地解除了什麼封印？」對此，其他網友在底下留言回覆：「鎮邪用的，這個行動電源的上一個主人已經......」、「你看看你後面...」、「完蛋了你解除封印了啦」。

不過也有網友說：「老闆對自己的東西沒信心，怕爆炸。」懷疑可能是廠商希望自己的產品能夠「乖乖地」不要出問題，才在裏頭放心經。原po事後也表示，解釋成廠商為了讓自己的產品不要出問題比較合理，不過不管是如何，他都覺得廠商肯多花成本做這件事真的很難得。