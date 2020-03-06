啥工作3點前下班？他曬夢幻職業菜鳥年薪破60萬：還在招人

你今天幾點下班？大部分人應該都希望越早下班越好，於是有人提問，究竟哪些工作可以在3點前下班？該篇文章底下留言蓋了上百樓，盤點出數個可以在3點之前下班的職業，卻也道出背後的血淚。

PTT上有一篇文章詢問各界網友，有什麼正當行業可以在3點之前下班？原po補充說明，這種日子感覺非常愜意，下班之後還有很多時間可以做自己想做的事，例如運動、培養興趣等。而且不用和很多上班族擠在一塊，走在路上或吃飯都很自在。在10點就寢之前，有整整7小時的時間可以運用。

不少人直覺反應是「早餐店」，但附帶提醒「大概3、4點就要起來去店裡準備了」、「打工經驗跟你說爆累」。「大夜班」出現次數也不低，不過有網友歸納出，只是比較早上班罷了，還是上班族最爽。而且就算提早上班，到後來回家可能還是倒頭就睡，下午根本沒有餘力進修跟休閒。此外還有早市攤販、送報紙、種田等答案。

有人分享自身經驗，曾做過處理破損新台幣鈔券的工作，雖然表定朝九晚五，但上手後實際工作時間大概只有半天，下午都在放空等下班，「我覺得這工作真的超棒」。至於年薪剛進去就有60幾萬，最高到80幾萬。有網友詢問細節，他透露目前仍在招人。

也有工地朋友回應，可以去搬磚頭，沙30公斤、水泥40、50公斤，以及大小的磁磚等。搬完1300多磚11點就下班，「12點前就已經洗好躺床耍廢」。