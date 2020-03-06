返台居家檢疫前傳訊里長代買菜 表明「我只吃有機的」

新冠肺炎（COVID-19）爆發後造成全球大恐慌，確診病例和死亡人數不斷攀升，台灣為了防堵疫情，規定從警示區返台的國人必須居家檢疫14天，而這段期間會由里長每天透過電話追蹤以及手機電子監控。一名網友爆料有民眾要從大陸回台前先連絡里長，告知自己要進行居家檢疫，請里長幫他準備好防疫物資並且代買食物，甚至還表明自己只吃「有機的」，讓人看了很傻眼。

原PO在臉書「爆怨公社」貼文寫道，他從同事口中得知一名退休公務員從大陸傳LINE訊息給里長，告知自己將回台灣並進行居家檢疫14天，要求里長幫他準備好口罩和酒精，甚至還要求「如果我缺什麼的話，請你去幫我買回來，重點是買蔬菜時，要注意一下我都是吃有機的喔！」這讓原PO實在看不下去，PO上網讓鄉民們來評評理。

貼文引來網友不同看法，有人批評「他沒親人嗎？」、「誰那麼白目啊？我送他兩箱泡麵就好，有得吃就好了還嫌，待在那邊別回來」、「可以請他不要回來嗎？里長不是他的僕人，不然每次購買費用自付，並支付代購費用每小時500元，計程車費用」、「回：請留在當地就不需隔離囉」；不過也有人幫忙緩頰，「如果他出錢的話就沒問題」、「不錯了啦，至少他願配合台灣的限制，那就看里長收不收費了，不要用公費就好了」、「他只是請里長幫忙，又不是命令里長」。

但也有網友質疑內容的真實性，「有對話截圖比較可信。真有這樣的事，相信大家眼睛會是雪亮的」、「不太相信有這種事，秀一下證據吧，不然又是造謠了」、「有證據嗎？沒圖沒真相，退休公務員就是一般老百姓，不必強調，有圖文再來說吧，不要亂講」、「假抱怨真製造仇恨？」、「好假的故事」。