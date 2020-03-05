快訊

新冠肺炎疫情記者會臨時加場 今天22：10再開直播

為何不直接停止所有大型活動？ 陳時中這樣說

泡麵該如何加蛋才對？ 網曝多一步驟整碗升級吃法

聯合新聞網 / 綜合報導
泡麵到底該如何加蛋才好吃？引起網友熱議。示意圖／ingimage
泡麵到底該如何加蛋才好吃？引起網友熱議。示意圖／ingimage

現代人生活忙碌，待在家裡想要下廚，不少人都會選擇簡單、快速又方便的「泡麵」，不過也有許多人認為只吃泡麵太單調，所以會添加自己喜歡的配料，其中雞蛋為最多人心目中的首選。近日一名網友就詢問「泡麵加蛋要怎麼加才好吃？」引起網友熱議。

「泡麵加蛋要怎麼加才對？」昨（4）日一名網友在PTT發文提到，最近減少了外食的機會，想要待在家中簡單吃，所以他的媽媽特地買了兩箱肉燥麵放在家裡。

原PO表示，為了追求極致的美味，所以他不打算將泡麵用泡的，而是要用煮的而且還要加顆蛋，於是他就想詢問到底該怎麼加蛋才能煮出美味的泡麵，究竟是要「加進去打散變蛋花肉燥麵」，還是該「整顆蛋丟進去不動，煮成全熟或半熟蛋黃蛋」？

貼文一出立刻引起網友熱議，許多「老饕」紛紛分享泡麵加蛋的最佳吃法，「放兩顆，一顆不動一顆打散」、「水滾後加蛋，大火煮20秒，關火悶一分鐘就有好吃的半熟蛋」、「水滾，蛋打進去，繼續滾1.5至2分鐘」、「水滾後關火，蛋進去悶一分鐘」。

另外也有網友分享，多一步驟讓泡麵加蛋更升級的吃法，「先打蛋白進去煮，麵撈出來，蛋黃加麵上」、「另外煮一鍋水做成水波蛋」、「另外起一鍋水加鹽冷水放蛋進去加熱8分鐘，做成完美的溏心蛋切開放在煮好的泡麵上」。

泡麵 外食 雞蛋 PTT

延伸閱讀

美好市多衛生紙大缺貨 補貨居然要等「2萬年」

台北交通方便有小孩到底要不要買車？ 引發兩派網友論戰

主婦愛超市集點換購 網友大推這贈品必換

次氯酸水裝飲料瓶放冰箱 室友偷喝急送醫恐龍媽氣炸

相關新聞

泡麵該如何加蛋才對？ 網曝多一步驟整碗升級吃法

現代人生活忙碌，待在家裡想要下廚，不少人都會選擇簡單、快速又方便的「泡麵」，不過也有許多人認為只吃泡麵太單調，所以會添加自己喜歡的配料，其中雞蛋為最多人心目中的首選。近日一名網友就詢問「泡麵加蛋要怎麼加才好吃？」引起網友熱議。

點外送驚見超狂加料 老闆生日大放送網友讚「太佛心」

懶人經濟崛起，不少人都會選擇外送。一名女網友發文提到，她點了一碗麻油米血高麗菜湯外送，沒想到送來時卻附贈一支大雞腿，袋子裡還有一張紙條寫著當天正好是老闆生日，所以特別大放送，事件曝光後網友們也紛紛留言讚爆老闆的暖心舉動。

女友正在洗澡 房東竟想擅闖帶人看房更說「沒關係啦」

在外租屋風險多，尤其房東擅闖屋內事件更是常見，一名女網友表示日前在男友租屋處洗澡，竟然遇到房東想強行闖入帶人看房，所幸當時有鎖暗鎖，但沒想到房東卻說「你女朋友洗澡沒關係啦，我進去帶女房客看一下房間陽台就好」，誇張行徑讓原PO傻眼。

計程車怎載客最賺？老司機曝「這條路線」3年賺600萬

台灣大眾運輸工具選擇多元，乘坐計程車以跳表計價，多少影響民眾搭乘的意願，就有網友好奇，路上小黃滿街跑司機怎樣載客才賺錢，對此，有老司機跳出來表示，要賺錢只能開往「機場」，直呼「年賺百萬跑不掉」。

黃偉哲發「晚餐文」曬高CP值百元便當 網：台北人超羨慕

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，帶動外送宅經濟興起。昨（4）台南市長黃偉哲在臉書發文，大曬6家台南100元便當，菜色相當豐富，並表示「提到便當，美食之都台南絕對不會輸」，讓其他縣市的網友直呼「羨慕」。

次氯酸水裝飲料瓶放冰箱 室友偷喝急送醫恐龍媽氣炸

喜歡貪小便宜當心得付出慘痛代價！一名住校的男大生發文抱怨室友很愛偷喝其他人放在冰箱裡的飲料，即使瓶身上有貼標籤來註明所有者的名字，但這位室友仍然照喝不誤。日前原PO用飲料瓶裝了次氯酸水打算來消毒家具，擔心有人誤拿於是特地貼了張「別喝！」的紙條，沒想到那名室友還是照樣偷喝，還好送醫治療後已無大礙。只不過這起意外也讓室友的媽媽到校興師問罪，甚至嗆聲要告原PO，經過調解後也已順利解決。

台北交通方便有小孩到底要不要買車？ 引發兩派網友論戰

父母帶年幼的小孩出門通常都會大包小包的帶很多東西，如果剛好踫上交通的尖峰時間，不管是搭乘捷運或公車都會非常不方便，於是許多人會選擇買車代步，不過一名網友發文詢問台北大眾運輸工具發達，「有小孩一定要買車」是否是交通較不方便的地區才需要？

護理師手被嫌髒 她秀手背照向女兒喊話「用粗粗的手保護妳」

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，使得醫護人員工作量增加，日前一名產後護理之家的護理師透露，從選擇當護理師開始，他們總是風雨無阻的出門上班，但前陣子有則嫌棄護理師手很髒的新聞，讓她看了非常難過，並提到就是因為不停清潔雙手，自己的手才不像一般女生一樣細緻。

他問「陸、港澳生該享有健保嗎？」 網：應比照國外用商業保險

新冠肺炎（COVID-19）疫情攀升，不少人紛紛討論醫療及健保的議題。一名網友在網上詢問「陸、港澳生到底該不該享受健保？」，認為自己已繳了幾十年的健保費，陸生及港澳生卻只要繳749元就立即享有同樣的福利相當不公平，於是想尋求網友建議。

他花萬元買400片日本口罩 網一看關鍵詞超傻眼

新冠肺炎疫情持續蔓延，各國人民瘋搶口罩物資，不過就有民眾在網路上貼出在日本花費17000元所購買的400片口罩外盒，因不確定是否能防止飛沫而發文詢問，但網友卻指出，這只是一般防花粉的單層口罩。

漲10元仍吃不飽…他揭前線醫療人員便當 慘輸台商隔離所

新冠肺炎(COVID-19)疫情至今還沒平息，最前線醫療人員的處境一般人難以想像。有網友po出醫療人員的便當，對比當時台商在隔離所的菜色遜色不少，他發文訴苦「漲了10元還吃不飽」，希望大家體諒吃不飽還要上戰場抗疫的各界人士，引起大批網友無奈。

他搭飛機遇中年男把椅背壓超低怒斥「神經病」 網友反應兩極

一般人搭乘長途交通工具例如飛機、火車和客運等，除了椅子和車內的舒適度外，遇到「好鄰居」也是相當的重要，若是遇到「惡鄰居」，不僅無法好好享受長途的旅程外，可能就連心情都會大受影響。今（3）日就有一名網友在爆怨公社中PO文表示，自己在2月9日搭乘華航從雪梨返回台北，沒想到在飛機上竟遇到一名男子將椅背調最低，還影響到自己進出，因此不禁讓他怒斥「根本神經病！」

熱門新聞

黃偉哲發「晚餐文」曬高CP值百元便當 網：台北人超羨慕

計程車怎載客最賺？老司機曝「這條路線」3年賺600萬

日本網友曬海邊情侶浪漫合照 踮腳親吻真相笑死人

清朝最早連鎖店？ 答案曝光讓網友驚：有加一元多一件嗎

超萌櫻花妹高中畢業曝「驚人身分」 網驚：告訴我不是事實

女友正在洗澡 房東竟想擅闖帶人看房更說「沒關係啦」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。