泡麵該如何加蛋才對？ 網曝多一步驟整碗升級吃法

現代人生活忙碌，待在家裡想要下廚，不少人都會選擇簡單、快速又方便的「泡麵」，不過也有許多人認為只吃泡麵太單調，所以會添加自己喜歡的配料，其中雞蛋為最多人心目中的首選。近日一名網友就詢問「泡麵加蛋要怎麼加才好吃？」引起網友熱議。

「泡麵加蛋要怎麼加才對？」昨（4）日一名網友在PTT發文提到，最近減少了外食的機會，想要待在家中簡單吃，所以他的媽媽特地買了兩箱肉燥麵放在家裡。

原PO表示，為了追求極致的美味，所以他不打算將泡麵用泡的，而是要用煮的而且還要加顆蛋，於是他就想詢問到底該怎麼加蛋才能煮出美味的泡麵，究竟是要「加進去打散變蛋花肉燥麵」，還是該「整顆蛋丟進去不動，煮成全熟或半熟蛋黃蛋」？

貼文一出立刻引起網友熱議，許多「老饕」紛紛分享泡麵加蛋的最佳吃法，「放兩顆，一顆不動一顆打散」、「水滾後加蛋，大火煮20秒，關火悶一分鐘就有好吃的半熟蛋」、「水滾，蛋打進去，繼續滾1.5至2分鐘」、「水滾後關火，蛋進去悶一分鐘」。

另外也有網友分享，多一步驟讓泡麵加蛋更升級的吃法，「先打蛋白進去煮，麵撈出來，蛋黃加麵上」、「另外煮一鍋水做成水波蛋」、「另外起一鍋水加鹽冷水放蛋進去加熱8分鐘，做成完美的溏心蛋切開放在煮好的泡麵上」。