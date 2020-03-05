女友正在洗澡 房東竟想擅闖帶人看房更說「沒關係啦」

在外租屋風險多，尤其房東擅闖屋內事件更是偶有聽聞，一名女網友表示日前在男友租屋處洗澡，竟然遇到房東想強行闖入帶人看房，所幸當時有鎖暗鎖，但沒想到房東卻說「你女朋友洗澡沒關係啦，我進去帶女房客看一下房間陽台就好」，誇張行徑讓原PO傻眼。

近日一名女網友在「PTT」發文透露，她跟男友沒住在一起，只是偶爾會到他租處吃飯、洗澡再回家，不過3日晚上獨自在男友租屋處洗澡，卻接到男友電話說房東要帶人來看房子。

由於當時原PO正在洗澡，希望可以請房東晚點再來，但沒想到隔了幾分鐘又接到男友電話提到「妳房門除了鑰匙鎖之外，上面的暗鎖也都鎖吼？」原PO則表示「對啊，難怪我剛剛洗澡感覺有聽到敲門聲」。

事後男友抱怨「房東真的很扯，剛剛竟然跟我說，你女朋友洗澡沒關係啦，我進去帶女房客看一下就房間陽台就好」。更扯的是原PO還聽到門外要看房的女學生竟跟房東碎語「房東，你就多收他一個人的錢啦。我們都在這裡，他幹嘛這樣大驚小怪，我覺得還好啊，看房而已啊」。

誇張行徑和言論讓原PO氣炸，她也提到這代表如果門沒鎖暗鎖，房東會是隨時帶房客來看房間的人，連通知裡面租客的基本道理都不懂，讓她覺得太扯。

文章一出網友紛紛留言「還沒到期，租約還在的時候，房東擅闖可以告他喔」、「如果是這樣的話，我不會繼續在那邊租房子耶」、「換鎖吧，遇到這種神經病房東」、「這種情形我一律建議租約開始就自費換鎖不用給房東鑰匙」。

事實上，在租屋契約簽下後，房屋即爲房客合法使用，房東無權擅自進出租屋處，如果房東擅自進入租出去的房屋，按刑法第306條第一項規定，無故侵入他人住宅可處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。