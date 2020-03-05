黃偉哲發「晚餐文」曬高CP值百元便當 網：台北人超羨慕

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，帶動外送宅經濟興起。昨（4）台南市長黃偉哲在臉書發文，大曬6家台南100元便當，菜色相當豐富，並表示「提到便當，美食之都台南絕對不會輸」，讓其他縣市的網友直呼「羨慕」。

台南市長黃偉哲昨晚在臉書po了一篇「晚餐文」，最近很流行曬100元便當，因此他也來跟風，表示「提到便當，美食之都台南絕對不會輸」，並介紹6家用上好米、澎湃、大碗的便當。

貼文寫道，除了「堅持只用台南好米」系列，用台南16號KKF自然農法種植，香氣飽滿彈性強，還有去骨雞腿照燒和三杯可選擇，便當好評到讓專業是刈包的老闆懷疑自己，還有來自留營農會與德昌碾米工廠的米，柳營科學園區工程師是固定的先發名單，有多元的雙主菜可選擇。

「職人手藝功夫入菜」系列，有三主菜的日式便當，師傅還在乎細節到外送便當若流汁就重做，客人甚至還滿意到直接買來拜「地基主」；還有玉子燒搭上單點一份就可能破百的石板烤肉，相當下飯，堪稱是「網美級便當」。

油雞便當則是特選黑羽土雞，不同於過去先以熱水燙過的煮法，以直接用老滷煮到全熟，彈性肉味足；最後是台南30年的日料老店，有三條滿滿魚蛋的烤香魚、現撈鮮蝦、酥脆內保肉汁的烤雞及自製綜合花枝魚丸，若住在市府附近，是偶爾犒賞自己的選擇。

黃偉哲也表示，相信不只外國、甚至連外縣市，都看不到台南便當的車尾燈，「台南優質百元便當絕對不止這幾家」，也歡迎網友們曬出自己心中100元又100分的便當。

網友紛紛po出便宜又好吃的便當，也相當自豪台南美食，「吃東西這件事真的不要惹到臺南人！」、「我每個都吃過的說」、「台南的便當菜色不錯」、「我想念家鄉的平價卻又澎湃的美食了⋯」、「台北人超級羨慕」、「第一次將政治人物的文章儲存！哈哈」。

有網友則稱讚市長，「市長好幽默」、「市長可以辦一個台南便當王的比賽了」、「看完後不止覺得便當好吃～偉哲市長更是超可愛啊（台南人驕傲）」。