台北交通方便有小孩到底要不要買車？ 引發兩派網友論戰

父母帶年幼的小孩出門通常都會大包小包的帶很多東西，如果剛好碰上交通的尖峰時間，不管是搭乘捷運或公車都會非常不方便，於是許多人會選擇買車代步，不過一名網友發文詢問台北大眾運輸工具發達，「有小孩一定要買車」是否是交通較不方便的地區才需要？

昨（3日）一名網友在PTT發文表示，在台北交通方便，公車、捷運都很發達，而且車次密度又很高，相較於其他縣市交通確實比較方便，而且他有一些同事、親戚在台北生活雖然有生小孩，但也都沒買車，讓他好奇詢問「有小孩一定要買車，是僅限公共運輸不發達的縣市吧？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人提到如果有預算建議還是要買車，因為活動範圍擴大，這好處是只搭大眾運輸工具沒辦法體會的，而且更別說在嬰兒時期帶出去就醫的安全性，然而只坐大眾運輸工具當然也可以養大小孩，但在經濟沒有壓力情況下，有車會大大提升生活品質。

支持要買車的網友認為「無法想像沒車的生活，總不能一直都待在台北吧」、「當你前面背（抱）一個，後面背一大包，手上再提一包時就會想要車了」、「帶小孩出門也比較安全，臨時要去哪也隨時可以開」、「不買也可以養大，不過買了方便很多」、「帶小孩出門一堆東西，開車很方便，不開車就大包包背好、背滿」。

不過另一派支持不用買車的網友卻表示「沒車，可以租車啊」、「土生土長台北人的朋友家裡兩個小孩，沒車，還不是養到大」、「台北大眾捷運很方便，如果要出遠門可以考慮租車或計程車，費用絶對比養車划算」、「如果在台北養車大不易呀，其實搭大眾運輸就好」、「偶爾要去哪搭計程車就好」、「有車當然方便，但沒車習慣了也不覺得缺少什麼」。