護理師手被嫌髒 她秀手背照向女兒喊話「用粗粗的手保護妳」

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，使得醫護人員工作量增加，日前一名產後護理之家的護理師透露，從選擇當護理師開始，他們總是風雨無阻的出門上班，但前陣子有則嫌棄護理師手很髒的新聞，讓她看了非常難過，並提到就是因為不停清潔雙手，自己的手才不像一般女生一樣細緻。

昨（3日）一名女護理師在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她是一名產後護理之家的護理師，畢業後不像一般上班族可以見紅就休，人家除夕夜開心吃團圓飯，她卻只能跟同事一起吃便當話家常，別人颱風天可以放假，他們卻是風雨無阻，一定得到工作崗位。

原PO表示，但畢竟他們的職業就是如此，也沒什麼好抱怨，而且平日出遊還可以享受不用人擠人的小確幸，但前陣子有則嫌棄護理師手很髒的新聞，讓她看了非常難過，因為她相信只要是醫護人員一定非常熟悉洗手七時機、七步驟的口訣跟步驟，因為這些執行起來就跟吃飯、呼吸一樣自然。

原PO提到，手洗了又洗、不斷的執行七時機、七步驟，洗到乾裂脫屑，大家都為了防疫努力著，但一句「護理師的手很髒」，不知道傷了多少護理人員的心，她更表示「雖然我的手很粗，比不上年輕美眉細皮嫩肉，只有消毒藥水的味道，但我每天還是用這一雙不起眼的手，認真執行洗手七時機，照顧寶寶、照顧媽媽」。

最後原PO還向自己一歲的女兒喊話，「孩子⋯媽媽的手雖然看起來沒有很美，但媽媽會用這雙粗粗的手努力工作、用粗粗的手煮飯給妳吃，保護妳、照顧妳一輩子喔」，溫情告白感動不少網友。

文章一出讓網友們紛紛感謝他們付出「這是最溫暖、最美麗一雙手」、「辛苦了，感恩有你們」、「天下的母親，真的很偉大」、「醫護人員真的很偉大」、「有愛的一雙手」、「你們真是一群天使」、「最喜歡產後護理之家的護理師們，將每個寶寶照顧的無微不至，也教新手媽媽各種照護方法還要安撫媽媽不安的情緒，沒有你們真的不知道該怎麼辦」。