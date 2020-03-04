他問「陸、港澳生該享有健保嗎？」 網：應比照國外用商業保險

新冠肺炎（COVID-19）疫情攀升，不少人紛紛討論醫療及健保的議題。一名網友在網上詢問「陸、港澳生到底該不該享受健保？」，認為自己已繳了幾十年的健保費，陸生及港澳生卻只要繳749元就立即享有同樣的福利相當不公平，於是想尋求網友建議。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版詢問網友們，陸、港澳生是否應該與本國人一樣享有台灣健保，他表示自己已繳交健保費20、30年，也沒每個月在看病，陸、港澳生卻只要繳749元就立即享有跟我國一樣的福利，認為不公平，因此列出選項詢問建議，1該、2不該、3沒意見、4根本不該開放來台。

網友紛紛表示，「可以，全額自費」、「我覺得不用吧，台灣小病自費也很便宜」、「都要破產了還要借錢給別人？」、「很常聽到有港澳生來台灣花健保弄牙齒」、「比照外籍人士」、「健保如果是社會福利，那本來就不應該給他們用，如果是要當保險在保，那錢就該給他們收好收滿，不能比照本國國民價錢吧？」。

不過，有網友分析，重點在於修正，美國也有醫療保險，「問題一直都是健保現有的規劃已經不符使用了，需要區分付費者情況去設計新的方案規劃」、「其實可以，不該的是長期在外生病才回來」、「不應該用健保，要比照國外用商業保險」。

事實上，衛福部於2015年11月表示，若陸生納保，將比照目前外籍生以健保第6類第2目被保險人身分參加健保，保險費每月1,249元，自付6成(749元)，政府負擔4成(500元)。

依103年健保資料統計，與陸生性質相近之外籍生自付保險費約1.02億元，使用醫療費用約0.45億元，其自付之健保費已足以支應其醫療費用，不會增加健保負擔，至於政府所補助之保險費，可挹注健保財務，為全民所共享。