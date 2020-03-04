他花萬元買400片日本口罩 網一看關鍵詞超傻眼

新冠肺炎疫情持續蔓延，各國人民瘋搶口罩物資，不過就有民眾在網路上貼出在日本花費17000元所購買的400片口罩外盒，因不確定是否能防止飛沫而發文詢問，但網友卻指出，這只是一般防花粉的單層口罩。

一位民眾在「nCoV2019 Ptt」貼出2張口罩外盒的照片並表示，他在日本購買4盒100入的口罩，但經過網路查詢仍不確定這款有沒有防飛沫的效果，而他也直言，這400片的口罩他共花費了17000元，因此想再向大家詢問。

文章一出，網友認為此款口罩沒有防飛沫，有人留言指出，「感覺像一般單層口罩，紙盒上只是強調他的舒適性沒看到有放病毒的」、「這個應該只有一層，並非三層防護的超立體」，也有人說，「看備註是沒有，大概只能防花粉用」、「這種就是工廠用的那種防講話口水和防灰塵的」。

而網友還提到，可以利用關鍵字判斷口罩的防疫效果，「日本口罩要有 VFE 才有防病毒的功能」、「日本買的要看bfe vfe pfe」、「找關鍵字 ウイルス（病毒,）カット99%」。

不過，原po花了17000元購入400片口罩，也讓網友驚訝日本現在的口罩價格，「日拍現在就是天價」、「日本Amazon一盒被炒到日幣20000以上」、「前幾天看推特一盒6000日幣」。