快訊

拒當「父母官」：政府勞動者也要正常工時與健康

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他花萬元買400片日本口罩 網一看關鍵詞超傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾花萬元買日本口罩。圖片來源／<a href=ptt " title="民眾花萬元買日本口罩。圖片來源／ptt ">
民眾花萬元買日本口罩。圖片來源／ptt

新冠肺炎疫情持續蔓延，各國人民瘋搶口罩物資，不過就有民眾在網路上貼出在日本花費17000元所購買的400片口罩外盒，因不確定是否能防止飛沫而發文詢問，但網友卻指出，這只是一般防花粉的單層口罩。

一位民眾在「nCoV2019 Ptt」貼出2張口罩外盒的照片並表示，他在日本購買4盒100入的口罩，但經過網路查詢仍不確定這款有沒有防飛沫的效果，而他也直言，這400片的口罩他共花費了17000元，因此想再向大家詢問。

文章一出，網友認為此款口罩沒有防飛沫，有人留言指出，「感覺像一般單層口罩，紙盒上只是強調他的舒適性沒看到有放病毒的」、「這個應該只有一層，並非三層防護的超立體」，也有人說，「看備註是沒有，大概只能防花粉用」、「這種就是工廠用的那種防講話口水和防灰塵的」。

而網友還提到，可以利用關鍵字判斷口罩的防疫效果，「日本口罩要有 VFE 才有防病毒的功能」、「日本買的要看bfe vfe pfe」、「找關鍵字 ウイルス（病毒,）カット99%」。

不過，原po花了17000元購入400片口罩，也讓網友驚訝日本現在的口罩價格，「日拍現在就是天價」、「日本Amazon一盒被炒到日幣20000以上」、「前幾天看推特一盒6000日幣」。

民眾花萬元買日本口罩。圖片來源／<a href=ptt" title="民眾花萬元買日本口罩。圖片來源／ptt">
民眾花萬元買日本口罩。圖片來源／ptt

口罩 新冠肺炎

延伸閱讀

陳時中秀圖「日疫情和台差不多」 日本觀察家曝原因喊太樂觀

醫質疑口罩變薄 網友剪開檢查見這關鍵喊沒事

日媒讚賞台灣防疫「神對應」 安倍停課政策看出差異

疫情太緊繃 熊本市長推特哭泣發文：新冠病毒你這個大笨蛋

相關新聞

漲10元仍吃不飽…他揭前線醫療人員便當 慘輸台商隔離所

新冠肺炎(COVID-19)疫情至今還沒平息，最前線醫療人員的處境一般人難以想像。有網友po出醫療人員的便當，對比當時台商在隔離所的菜色遜色不少，他發文訴苦「漲了10元還吃不飽」，希望大家體諒吃不飽還要上戰場抗疫的各界人士，引起大批網友無奈。

他花萬元買400片日本口罩 網一看關鍵詞超傻眼

新冠肺炎疫情持續蔓延，各國人民瘋搶口罩物資，不過就有民眾在網路上貼出在日本花費17000元所購買的400片口罩外盒，因不確定是否能防止飛沫而發文詢問，但網友卻指出，這只是一般防花粉的單層口罩。

他搭飛機遇中年男把椅背壓超低怒斥「神經病」 網友反應兩極

一般人搭乘長途交通工具例如飛機、火車和客運等，除了椅子和車內的舒適度外，遇到「好鄰居」也是相當的重要，若是遇到「惡鄰居」，不僅無法好好享受長途的旅程外，可能就連心情都會大受影響。今（3）日就有一名網友在爆怨公社中PO文表示，自己在2月9日搭乘華航從雪梨返回台北，沒想到在飛機上竟遇到一名男子將椅背調最低，還影響到自己進出，因此不禁讓他怒斥「根本神經病！」

他觀察餐飲人員沒戴口罩憂成防疫破口 網呼應：真的很多

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷延燒，民眾為了防疫無不紛紛戴起口罩，並落實勤洗手等預防措施，現在不管是在百貨公司還是餐廳都可以看到服務員戴著口罩，就是為了防範各種可能傳染的風險。不過昨（2）日卻有一名網友在PTT上PO文表示，他發現很多餐飲業人員都沒有戴口罩而且佔了絕大多數，更有網友舉出多例自己觀察到的現象，不禁讓其他網友直呼「台灣的食品衛生，真的很不達標啊！」

國外為何不推行健保？網點出關鍵：經濟代價高

台灣全民健保實施以來廣受世界各國好評，但也衍生出民眾濫用健保的爭議，民進黨立委林俊憲昨（2）日表示，將提案修改「全民健康保險法」，針對一年內在台灣沒有住滿183天、無法提出收入證明及沒有繳稅紀錄者，將原本749元的保費調升至12002元。而有民眾好奇「為何其它國家無法複製台灣健保」，貼文引發網友們熱議。

歐洲人排斥戴口罩？台留學生點出「價格、習慣」為主因

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，不僅亞洲淪陷，現在就連歐洲也遭殃，各國確診人數不斷攀升，而有民眾好奇詢問，面對疫情的威脅，為何歐洲人戴口罩的比例不高，問題一出，引發網友們熱議。

想學做口罩大學該讀哪系？ 網曝關鍵解答：剩沒幾間了

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散全球，民眾為了自保都紛紛戴起口罩，造成口罩供不應求，為因應此狀況政府更拍板出資2億增加口罩產線，防疫期間口罩工廠的作業員也一刻都不敢懈怠。對此，今（3）日就有一名網友在PTT上PO文提到，最近朋友的弟弟剛好在準備指考，加上近期在鬧口罩荒，所以對方覺得就讀跟「製作口罩」有關的科系應該對未來很有幫助，但是卻不知道到底要選擇什麼科系，於是原PO就好奇詢問廣大網友「想要學做口罩要讀什麼系？」

務農年收入千萬…相親易遭打槍？ 網分析：不只是錢的問題

交往對象評估彼此各項條件、興趣，且希望日後能夠生活無虞，經濟條件常被列為重要評估項目之一。一名網友透露，40多歲務農的友人年收入千萬，但多數相親皆無結果，令他感到好奇發口「為什麼務農的相親都被打槍比較多？」眾人分析個案原因，直指不只是錢的問題。

單親媽在醫院隔離病房當清潔員被酸 委屈直呼：整理完衣服沒一次乾的

新冠肺炎（COVID-19）持續擴散全球，除了第一線的防疫官員和醫護人員外，就連負壓隔離病房的清潔員也是相當辛苦，不僅要隨時保持病房的清潔衛生，更要承受可能隨時被傳染的風險。不過今（2）日卻有一名網友在爆怨公社中PO文表示，自己在醫院當夜班清潔員，每次只要一到負壓隔離病房整理完後，衣服從來沒有一次是乾的，但是她卻常常聽到家屬或病人對她說「上大夜班很爽吧，錢最多事最少」，讓她聽了相當難過並直呼「請尊重我們好不好！」

148公分小隻女上廁所習慣靠馬桶蓋 網揭超噁內幕：都是病菌

不少人可能都曾經因為自己的體重或身高而感到困擾，在日常生活中也會感到些許的不便，因此總會想盡各種方法去克服。日前就有一名女網友在PTT上PO文表示，自己家裡前幾天換了一個可以自動掀蓋的馬桶，但是過了3天就壞掉了，原來是因為她自創了「獨特的如廁方式」，但不僅讓馬桶蓋壞掉，還被家人罵翻，甚至就連網友都直呼「真的超噁！」

台灣公車司機和日本的哪個較強？ 網就技術、水準深入分析

大多數通勤族每天幾乎都會搭公車、捷運上下班，不過台灣公車司機的素質良莠不齊，有些暖心的司機相當盡忠職守，但也有少數的司機總是喜歡開快車，若是一不小心沒抓好扶手，可能就會差點跌倒甚至撞到他人。昨（1）日就有一名網友在PTT上PO文提到，自己平時住在台北，因為通勤的關係常常要搭公車，但是他卻發現台灣的公車司機很愛變換車道，與他先前去日本坐公車的感覺有很大的不同，因此他就好奇詢問廣大網友「日本跟台灣的公車司機哪個技術好？」

男友不是拿iPhone被閨蜜看不起 網傻眼：刷新三觀

蘋果產品以精緻、高端的形象打入市場，如今不少民眾都擁有一部iPhone手機，雖然價格相較他牌手機來得貴，但仍有不少民眾因信仰和習慣選擇購買。近期有網友發文，她說之前交男友時常常發限時動態分享近況，沒想到朋友卻相當執著原PO男友不是用iPhone，並說至少用同一款手機會比較了解對方，原PO聽到後直接傻眼，而網友們則是表示這樣的想法簡直刷新三觀。

熱門新聞

超強大開箱文！口罩生產機大解密 網驚嘆：太厲害了

被疫情嚇破膽？攤商賣木耳被舉報 網友笑爆：超像蝙蝠baby

國外為何不推行健保？網點出關鍵：經濟代價高

務農年收入千萬…相親易遭打槍？ 網分析：不只是錢的問題

漲10元仍吃不飽…他揭前線醫療人員便當 慘輸台商隔離所

歐洲人排斥戴口罩？台留學生點出「價格、習慣」為主因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。