聽新聞
test
0:00 / 0:00
他花萬元買400片日本口罩 網一看關鍵詞超傻眼
新冠肺炎疫情持續蔓延，各國人民瘋搶口罩物資，不過就有民眾在網路上貼出在日本花費17000元所購買的400片口罩外盒，因不確定是否能防止飛沫而發文詢問，但網友卻指出，這只是一般防花粉的單層口罩。
一位民眾在「nCoV2019 Ptt」貼出2張口罩外盒的照片並表示，他在日本購買4盒100入的口罩，但經過網路查詢仍不確定這款有沒有防飛沫的效果，而他也直言，這400片的口罩他共花費了17000元，因此想再向大家詢問。
文章一出，網友認為此款口罩沒有防飛沫，有人留言指出，「感覺像一般單層口罩，紙盒上只是強調他的舒適性沒看到有放病毒的」、「這個應該只有一層，並非三層防護的超立體」，也有人說，「看備註是沒有，大概只能防花粉用」、「這種就是工廠用的那種防講話口水和防灰塵的」。
而網友還提到，可以利用關鍵字判斷口罩的防疫效果，「日本口罩要有 VFE 才有防病毒的功能」、「日本買的要看bfe vfe pfe」、「找關鍵字 ウイルス（病毒,）カット99%」。
不過，原po花了17000元購入400片口罩，也讓網友驚訝日本現在的口罩價格，「日拍現在就是天價」、「日本Amazon一盒被炒到日幣20000以上」、「前幾天看推特一盒6000日幣」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言