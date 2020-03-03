他搭飛機遇中年男把椅背壓超低怒斥「神經病」 網友反應兩極

一般人搭乘長途交通工具例如飛機、火車和客運等，除了椅子和車內的舒適度外，遇到「好鄰居」也是相當的重要，若是遇到「惡鄰居」，不僅無法好好享受長途的旅程外，可能就連心情都會大受影響。今（3）日就有一名網友在爆怨公社中PO文表示，自己在2月9日搭乘華航從雪梨返回台北，沒想到在飛機上竟遇到一名男子將椅背調最低，還影響到自己進出，因此不禁讓他怒斥「根本神經病！」

原PO在文中提到，自己早在上個月就已經從雪梨搭飛機回台北，但最近才有時間發文，他透露當時在搭飛機時，有一位自私的中年男子，將椅背退到非常後面，讓他不耐煩的抱怨「這樣叫後座的人怎麼看螢幕？」甚至還影響到他進出座位，想要出入都變得很困難，之後原PO向對方反應後，中年男子不僅沒有將椅背退到適當位子，反而還故意退倒更後面，直到送餐時間空姐請男子將椅背立正，對方才肯將椅背拉回去。

PO文一出後，立刻掀起網友熱烈討論，許多網友與原PO持不同看法，認為椅背本來就是給旅客自行調整的，所以認為該男子並無做錯，「不懂，座椅設計成這樣就是要讓人躺的，為什麼這樣還要被罵？」、「其實想要看螢幕的話，椅背後的螢幕是可以微調的，不用那麼生氣」、「對方沒做錯什麼吧，椅背本來就是可以自己調的啊」、「覺得防礙到他人出入很不對，不過椅背調不調是個人的自由吧」、「這不是很正常嗎？吃飯本來椅子就要調正，吃完他可以再往後調的，螢幕調整一下就好了，沒有那麼嚴重」、「調整椅背很正常吧，台灣客運這種人多的是」。

也有不少網友表示「覺得這一切都是個人水準的問題，如果知道自己這麼做會影響別人，早就不會把椅背壓那麼低了」、「我也很討厭前面的人把椅背壓很低，因為這樣前面的空間就會變很小，很不舒服」、「台鐵上很多移工都這樣啊，見怪不怪」、「前面的人把椅背調太下來，真的會覺得一股不爽」。