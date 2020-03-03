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他觀察餐飲人員沒戴口罩憂成防疫破口 網呼應：真的很多

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示，他發現多數餐飲業人員都沒戴口罩。口罩示意圖。聯合報系資料照
一名網友PO文表示，他發現多數餐飲業人員都沒戴口罩。口罩示意圖。聯合報系資料照

新冠肺炎COVID-19）疫情不斷延燒，民眾為了防疫無不紛紛戴起口罩，並落實勤洗手等預防措施，現在不管是在百貨公司還是餐廳都可以看到服務員戴著口罩，就是為了防範各種可能傳染的風險。不過昨（2）日卻有一名網友在PTTPO文表示，他發現很多餐飲業人員都沒有戴口罩而且佔了絕大多數，更有網友舉出多例自己觀察到的現象，不禁讓其他網友直呼「台灣的食品衛生，真的很不達標啊！」

原PO在文中提到，目前疫情緊張，但他發現沒有戴口罩的餐飲人員佔了絕大多數，而且也不明白為什麼政府沒發現，並出來呼籲各餐飲工作人員都要戴上口罩，更怕因爲這樣成為台灣防疫破口，於是他好奇的詢問廣大網友「是不是很多餐飲工作人員都沒戴口罩？」

文章一出後，有網友對此PO文回應，自己上次去吃知名的粉圓冰，竟看到老闆沒戴口罩還一直跟客人聊天，讓他不禁抱怨「一堆口水都噴進去那桶粉圓裡了，邊吃邊想吐」。接著又透露，前天他在動物園外面看到有人在賣雞蛋糕，老闆一直說他的雞蛋糕有多好吃，還炫耀自己兒子考上台大，所以現在只能自己單獨出來賣，該老闆沒戴口罩，所以邊講話口水都被噴進雞蛋糕裡。

最後網友還提到，他到住家附近買鹹酥雞時，親眼看到老闆娘戴手套一邊拿米血、豆子、鹹酥雞，還一邊拿客人的錢，之後又找錢給客人，讓他感到「真的很噁」。因此他也認同原PO並表示「真的很多餐飲人員都沒有帶口罩」。

許多網友也紛紛留言分享自己所觀察到的現象，「我看到的大部分都有戴啊」、「做小生意的根本沒有時間去給你戴口罩啦，很多攤販自己忙都忙不過來了」、「只要是沒戴口罩的店家，我一律不去，真的很多都沒戴」、「我發現早上買咖啡很多蓋蓋子的店員也滿恐怖的，手摸完錢再摸蓋子」、「不可能有完全乾淨衛生的吧，多多少少都會有疏漏吧」、「我看到很多餐飲工作人員都是備料時把口罩戴在下巴，要招呼客人再拉起來，而且是知名百貨美食街，超過一半的店家都這樣」、「的確很多小攤販都沒戴，還一直跟客人聊天」。

口罩 新冠肺炎 COVID-19 餐飲業 PTT

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