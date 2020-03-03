國外為何不推行健保？網點出關鍵：經濟代價高

台灣全民健保實施以來廣受世界各國好評，但也衍生出民眾濫用健保的爭議，民進黨立委林俊憲昨（2）日表示，將提案修改「全民健康保險法」，針對一年內在台灣沒有住滿183天、無法提出收入證明及沒有繳稅紀錄者，將原本749元的保費調升至12002元。而有民眾好奇「為何其它國家無法複製台灣健保」，貼文引發網友們熱議。

原PO在PTT發文表示，台灣健保人人誇，保障一般民眾花小錢就能享有良好醫療，相比之下美國篩檢新冠肺炎一次要10萬臺幣，看牙醫一次要幾萬台幣，台灣只需付掛號費150元，「既然台灣健保那麼好，為什麼其它國家無法複製推行？」

貼文一出，網友點出台灣健保最大缺點為「財務入不敷出」，導致他國無法跟進效法，「因為人家有成本觀念，看一下臺灣健保目前虧損狀態」、「不想債留後代子孫買單」、「要感謝勞苦的醫療相關人員，國外醫師這樣搞早就罷工了」、「政府砸一堆錢在健保缺口」、「因為健保把醫療市場變大，也讓醫生賺很多。即使是用體力換來的，至少有賺到大錢。取消健保，不管是醫生或一般人，基本上沒人敢賭」。

但也有人提出不同看法，「人口密度夠＋平均收入高才玩得起」、「要推健保也要有足夠醫療人員跟品質」、「因為其它國家醫療人員不想被壓榨」、「經濟代價會很大」、「台灣總人口數不算多，你要歐美國家搞健保，政府早晚會破產」。