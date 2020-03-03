想學做口罩大學該讀哪系？ 網曝關鍵解答：剩沒幾間了

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散全球，民眾為了自保都紛紛戴起口罩，造成口罩供不應求，為因應此狀況政府更拍板出資2億增加口罩產線，防疫期間口罩工廠的作業員也一刻都不敢懈怠。對此，今（3）日就有一名網友在PTT上PO文提到，最近朋友的弟弟剛好在準備指考，加上近期在鬧口罩荒，所以對方覺得就讀跟「製作口罩」有關的科系應該對未來很有幫助，但是卻不知道到底要選擇什麼科系，於是原PO就好奇詢問廣大網友「想要學做口罩要讀什麼系？」

原PO在文中表示，學測剛結束朋友的弟弟剛好在準備指考，對於未來的出路對方想到，由於最近疫情相當嚴峻又剛好在鬧口罩荒，所以想到製作口罩的人力一定會相當短缺，因此覺得未來若是選擇就讀類似科系會對自己很有幫助，但又不知道是要選擇哪個科系就讀，因此原PO就代對方PO文詢問「有沒有學做口罩要唸什麼科系的掛？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言，紛紛認為想學做口罩，應該就是以「紡織、材料系」為最大宗，「紡織系或醫藥科系相關的吧」、「應該讀紡織工程」、「想做口罩要讀紡織系，不過現在沒剩幾間了」、「北科大紡織歡迎你」、「應該是機械系吧，因為要先熟悉那些器材什麼的」、「做這種布料製造的幾乎都跟家政科系相關，可是現在台灣已經很少跟家政有關的科系了」。

不過也有網友持不同看法，「想當口罩製造員可以直接去面試就好」、「不用念大學就可以去了吧」、「應該要去工廠不是去學校」、「其實國中畢業就可以去了」、「為了這種短暫性需求的東西，特地去念某個科系會不會太瞎」、「選擇大學就讀的科系不能只看這一時吧」。