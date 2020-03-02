單親媽在醫院隔離病房當清潔員被酸 委屈直呼：整理完衣服沒一次乾的

新冠肺炎（COVID-19）持續擴散全球，除了第一線的防疫官員和醫護人員外，就連負壓隔離病房的清潔員也是相當辛苦，不僅要隨時保持病房的清潔衛生，更要承受可能隨時被傳染的風險。今（2）日就有一名女網友在爆怨公社中PO文表示，自己在醫院當夜班清潔員，每次只要一到負壓隔離病房整理完後，衣服從來沒有一次是乾的，但是她卻常常聽到家屬或病人對她說「上大夜班很爽吧，錢最多事最少」，讓她聽了相當難過並直呼「請尊重我們好不好！」

原PO在文中透露，自己是一位單親媽媽，平時在醫院當大夜班的清潔人員，不過近日她卻常常遇到病人或家屬向她酸言酸語，甚至覺得當大夜班清潔人員很閒，但她也只能默默在內心反駁「如果閒，怎麼可能在冬天的晚上，讓我的工作服濕成這樣？」她透露，只要一進到負壓隔離病房清潔時，他們都必須戴著N95口罩45-60分鐘以上，而且整理完後衣服沒有一次是乾的，因此她委屈的說「在醫院裡不只有醫生和護理師才是員工和第一線人員，其實工友和清潔阿姨也是第一線人員」。

最後原PO也希望大家不要取笑他們是沒有唸書才來做這樣的工作，並認為人是要互相的，而不是花錢的人就是老大。PO文一出後，許多網友都紛紛替原PO抱不平，「現在這個工作跟醫護人員一樣是高風險工作，有你們真好，這個真的不是一般人也能做的」、「大夜班就是日夜顛倒拿健康換薪水，所以大家真的要互相尊重」、「每一個職業都有辛苦的地方，尤其是現在在醫院工作的人員都是防疫第一線的守護者」、「因為有你們的付出，醫院才有乾淨整潔的環境，現在又是防疫高峰期，清潔人員也很辛苦，感謝有你們」。