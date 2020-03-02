148公分小隻女上廁所習慣靠馬桶蓋 網揭超噁內幕：都是病菌

不少人可能都曾經因為自己的體重或身高而感到困擾，在日常生活中也會感到些許的不便，因此總會想盡各種方法去克服。日前就有一名女網友在PTT上PO文表示，自己家裡前幾天換了一個可以自動掀蓋的馬桶，但是過了3天就壞掉了，原來是因為她自創了「獨特的如廁方式」，但不僅讓馬桶蓋壞掉，還被家人罵翻，甚至就連網友都直呼「真的超噁！」

原PO在文中提到，近日家中換了一個自動掀蓋的馬桶，但是才過3天她就把馬桶蓋給用壞了，沒辦法自動掀蓋。原PO坦言，由於自己身高很矮只有148公分，每次坐馬桶時腳都會踩不到地板，所以上大號時背都會習慣去靠、躺馬桶蓋，好讓自己可以舒適如廁，一直以來她也都是用這樣的姿勢上廁所，怎料前幾天馬桶蓋會突然「喀」一聲的斷裂，家人知道後更斥責她「為何不能好好愛惜東西」，不過原PO仍委屈的表示，自己並不知道不能去靠馬桶蓋，如果一開始有人提醒她，就一定會去遵守並好好使用。

最後原PO也自責的說「覺得好對不起」，只是她還是很納悶「真的沒有人上廁所的時候習慣靠著馬桶蓋嗎？」PO文一出後，隨即引來眾多網友留言討論，並認為靠著馬桶蓋很髒，可能就連細菌已經附著在衣服上了，自己都不自覺，「馬桶蓋真的很髒，真心不騙」、「有些人會將蓋子蓋起來再沖水，所以你的衣服上可能都是病菌了」、「馬桶蓋上有很多屎尿的細菌分子，靠著馬桶蓋衣服上豈不全部沾滿屎菌，然後如果又回去靠沙發、躺床，整個就超噁」、「小時候會靠著，但是長大知道很髒後就不敢了」、「馬桶蓋是用來擋沖水噴起來的細菌欸，不要靠著啦」。

也有不少網有建議原PO，如果踩不到地板可以用其他方法替代，「可以買個小凳子啊，這樣腳就可以踩在上面了」、「有個說法是，上大號時最好整個身體是前傾的，會讓腸道比較順暢，所以如果不夠高，就加個板凳吧」、「有一種專門放在馬桶前面的板凳，可以買買看很好用的」、「放長凳的話可以順便讓腸道順暢，雖然我踩得到地，但我都這麼做」。