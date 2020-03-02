台灣公車司機和日本的哪個較強？ 網就技術、水準深入分析

大多數通勤族每天幾乎都會搭公車、捷運上下班，不過台灣公車司機的素質良莠不齊，有些暖心的司機相當盡忠職守，但也有少數的司機總是喜歡開快車，若是一不小心沒抓好扶手，可能就會差點跌倒甚至撞到他人。昨（1）日就有一名網友在PTT上PO文提到，自己平時住在台北，因為通勤的關係常常要搭公車，但是他卻發現台灣的公車司機很愛變換車道，與他先前去日本坐公車的感覺有很大的不同，因此他就好奇詢問廣大網友「日本跟台灣的公車司機哪個技術好？」

原PO在文中表示，他因為通勤的關係幾乎每天都會搭公車，但他發現台北的公車司機很喜歡變換車道，導致本來應該30分鐘的車程，只要15分鐘就到了。這就讓他剛好回憶起之前去日本搭公車時，不但不用招手就會停車，而且車輛在進行的過程中也不會感到任何不適，等紅燈時甚至還熄火，一來可以減少製造廢氣，還可以達到省油的效果，但反觀台灣似乎和日本的公車司機差距極大，於是他就問道「到底台灣跟日本的公車司機，誰的技術比較好呢？」

PO文一出後，立刻引來大批有搭過日本公車的網友留言，「日本的公車坐起來比較舒服」、「日本公車都很準時到站，從不會誤點，跟高鐵有得比」、「去沖繩第一次搭日本公車，開不快但還是可以準時到站」、「當然是日本的公車司機技術比較好啊，台灣的公車司機可以把平面道路開得像髮夾彎」、「上次去京都搭過，真的都滿準時的」、「應該是因為日本年長的司機比較多，台灣很多都新人」、「一定是日本啊，因為日本交通違規記點記很重，所以大多數的公車司機幾乎都很守交通規則」。

不過也有網友認為，如果就開車技術的話是台灣，但是就司機水準是日本，「台灣的過彎技術很強，但是會把乘客嚇死」、「論技術是台灣比較好，但台灣司機沒有在管乘客死活」、「大家都說台北分秒必爭很繁忙，結果公車限速40，整個很矛盾」、「其實也不用責怪台灣公車司機水準，誰叫台灣是看趟數算薪水」。