核四廠沒蓋成是台灣人重大損失？ 網曝悲哀內幕：3000多億打水漂

台灣第四座核能發電廠，就是我們俗稱的「核四廠」，自1980年代提出並選址至今，其中經歷多次的停工、復工及封存、拆解等波折，更花費了好幾千億的預算在興建工程上，但是現今仍遲遲無法運轉，其安全問題經常成為大眾關注的焦點。昨（1）日就有一名網友在PTT上PO文提到，自己每次和朋友路過核四附近，對方都說「很可惜」，因為原PO的朋友認為若是核四如期運轉，對台灣將會是利大於弊，這讓原PO相當好奇的問道「核四沒蓋起來算是台灣的重大損失嗎？」

原PO在文中表示，每次只要和朋友路過核四廠附近，對方就會忍不住說「核四沒蓋好真的很可惜，如果好好蓋，如期運轉，對台灣的利是遠遠大於弊的」，長期下來讓原PO感到相當疑惑，不確定朋友的說法是否正確，因此他詢問廣大網友「若是核四正常運轉，那麼台中的污染源都可以停機當備胎嗎？以及誰是最大的受益者呢？」

PO文一出後，立刻引來大批網友留言表達自己的看法，「從一開始就不要浪費錢蓋最好」、「綠電是世界趨勢了，核電早就被淘汰」、「其實核電已經是歷史共業了，大家都將錯就錯了」、「當初興建就是最大的錯誤，現在也不知道能不能用」、「蓋核電廠真的風險太高，還要全民一起承擔」。

不過也有不少網友關注的點不在於核四能為民眾帶來多少效益，而是其停工、復工的百般波折中損失的金額相當驚人，「預算1800億，蓋到快3000億都還沒蓋好」、「幾千億都沒了你說呢」、「3000多億就這樣打水漂，可憐哪」、「蓋一個3000億的廢棄物，那為什麼當初要蓋」、「那麼重大的建設說廢就廢，浪費人民的納稅錢」、「這就是民主的通病，讓很多人民的錢就這樣沒了」。