外食族如何防新冠肺炎？ 他憂這些因素成感染破口 網友提供唯一救援

新冠肺炎（COVID-19）來勢洶洶，三餐老是在外的民眾也很擔心是否成為高危險感染族群。有網友在ptt問說「除了勤洗手，外食族有什麼建議嗎？」因為他這幾天買外食觀察到，有很多小細節還是有汙染的可能。

比方說，去速食店買薯條時，工讀生可能因為高溫的緣故，口罩脫一半就在炸薯條，而吃薯條、吃炸雞也都要用手抓，就算再怎樣努力洗手，也是會用手去拿飲料杯，這樣也有風險。

去麵攤吃水餃，煮麵的人也因為高溫工作，很多也都是熱到脫口罩在煮；店裡的辣椒醬開開關關，也是有汙染的可能。以前不喜歡用免洗筷，但店裡的筷子用一大盆肥皂水洗，這樣ok嗎？

又例如去自助餐店天菜，有些店是讓客人自行夾取，「那種感覺一個人可以傳染給一堆人」，好一點的店家會幫忙夾，但也有一些阿伯阿桑習慣用手在菜上頭指來指去，實在是有太多的狀況讓po文的網友想知道，「外食族有什麼方法可以減少被傳染？」

此po文一出，網友紛紛在底下留言，提供意見給他參考，「避免開放式自助餐店，飛沫亂噴一堆」、「買有外包裝的東西回家用微波爐加熱」、「隨身自備餐具，記得出門帶酒精順便消毒」、「外帶還可以，最近盡量不用在店內吃」，還有網友建議可以觀察老闆、店員有沒有戴口罩。

不過有其他人認為最安全的做法就是在家自己煮，「早餐的話建議可以買冷凍包子之類的，一起床就放到電鍋蒸」、「煮泡麵也可以」，另外，如果家中有小孩，最好也不要帶著小孩去買外面用餐，自己攜帶便當或在家裡吃一吃還是比較好的。