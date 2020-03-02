搭客運前量額溫38.4度！女大生最後決定被讚爆

新冠肺炎蔓延，客運日前開始為乘客量額溫，若有發燒狀況則可拒載，以保障其他乘客安危。有網友表示，日前搭客運時，雖然身體沒有不舒服，卻被量出38.4度額溫，最後他決定退票，將行程往後延，避免傳染風險。他的行為讓其他人大讚是「模範行為」，也有人認為「額溫很不準，爬個山就38.5度」。

一名女大生在Dcard發文表示，近日搭乘客運時，櫃檯小姐幫他量了額溫，竟然38.4度，但他沒有半點不舒服。服務人員以為是額溫槍壞掉，拔掉電池重裝一次，量起來還是差不多的高，服務人員不死心，量了自己與司機的額溫，卻是正常溫度。

該網友表示，他前前後後被量了至少5次，車上乘客都死命的盯著他，最後他決定退票，延後所有行程的時間，他表示「為了大家的安全還是先回家吧」。不過好險回家之後量變成36度多，是虛驚一場，他也說，希望大家都能將心比心，有發燒的可能就多注意些。

該網友的模範行為讓其他人大力稱讚，其他人也表示「額溫真的很不準」、「我量額溫34.4度，我以為我失溫了」、「我之前夏天在診所上班用耳溫量36度多，額溫就39度」、「戴安全帽溫度也會升高哦」、「有時候額溫會因為穿著厚重熱或是戴口罩溫度較高」。

還有人表示，「之前木柵的朋友跟我說，她的教室在半山腰，結果從校門口走上去滿頭大汗，然後量額溫38.5度，直接被拒於門外，他去廁所休息一下後，才又恢復正常。其實我個人覺得額溫不准，但是求快速方便似乎也只能用這方法了」。