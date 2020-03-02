媽媽上菜市場買口罩套 她一戴上傻眼：有戴跟沒戴一樣

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，各國確診病例數仍不斷增加，對此台灣也在第一時間展開防疫措施，並全面徵收口罩，採實名制購賣，由於每人一禮拜只能買2副口罩，不少人會去購賣口罩套裝在口罩外部，減少受損污染。近日有網友發文分享，表示媽媽上菜市場買了口罩套給她，她開心地將它拿去洗，但事後套入口罩戴上後卻傻眼，因為根本無法包覆住口鼻，令她無奈說到「有戴跟沒戴一樣」。

原PO昨日（1日）在臉書社團「爆怨公社」發文，她說媽媽去菜市場買了一個亮橘色的口罩套給她，她興奮地將它拿去洗，但事後將口罩裝入戴上後發現，口罩套根本無法展開，仔細一看可以發現原PO的口罩套雖然正面有三條摺痕，但背面卻完全是平的，根本無法完全包覆住口鼻部位，令原PO相當傻眼，直呼這樣完全沒有功效，有戴跟沒戴一樣。

貼文一出後，引起網友熱議，「哈哈，背面沒摺子沒法延展，可以換貨嗎」、「哈哈哈，它只是讓你放口罩而已」、「口罩套不是收納口罩時用的嗎」、「好不專業的口罩套」、「神扯，邏輯不通那車好成品也總會試用看看吧，這樣也敢賣」、「很像紙錢第一張」。