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成吉思汗新址有內幕？北屯人怕到「不敢去」曝心聲

聯合新聞網 / 綜合報導
網路紅人、成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢。圖／本報資料照片
網路紅人、成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢。圖／本報資料照片

成吉思汗健身房創辦人「館長陳之漢投入1.5億元至台中展店，店址位在崇德二路和河北東街口的尊龍KTV舊址，建物面積約2200坪，將成為該處地標之一。不過有網友表示，北屯區俗稱「八大黑道聚集地」，健身房附近又有很多KTV，經常聚集許多黑道份子，近日還看到一次來10幾名警察，他直言「這地點讓我不敢去」。

有網友在PTT表示，「館長在台中開的健身房，應該是過不久就要開幕了啦，那他開的地點，讓身為資深台中人的我感到有點畏懼。因為北屯區俗稱八大黑道聚集地，然後健身房地點附近都是KTV，不是那種普通的KTV，是門口都會停賓士那些的，而且前幾天有間KTV 還來一堆霹靂小組的，至少10幾個警察，不知道在幹嘛」。

受健身房地點影響，該網友表示「他不敢去」，詢問「這樣有人也跟我一樣有點不敢去的嗎 有沒有會害怕館長健身房周遭的八卦？」

其他網友則留言「8+9常鬧事」、「號稱槍最多的那區」、「那邊就是要半夜去才刺激」。不過也有人認為不至於不敢去，留言「基本上那些地方你從旁邊走過去也不會有人鳥你」、「門口停賓士又怎樣」、「還有一個第五分局在那，怕什麼？」、「一堆乾瘦屁孩闖進一堆巨巨的健身房，會發生什麼事？」

還有人開玩笑說「我不去只是我不想練太壯」，也有人開玩笑諷刺他「你是不敢練太壯吧」。也有人指出，該處「旁邊還有一個超高貴的貴族小學，家長都是超跑名車接送」，認為該網友想太多了。

健身 KTV 黑道 館長 陳之漢 PTT

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