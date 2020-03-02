房客惡意欠租搞失蹤！垃圾長蛆、馬桶有屎垢⋯房東慘噴2萬元

超噁！一名高雄房東在網上貼出多張被租客破壞後的房屋照，客廳冷氣故障、洗衣機被倒滿洗衣粉、廚房廁所髒亂不堪，且租客甚至蓄意欠租、逃避拒絕聯繫，房屋整理費用共達3萬元，扣掉押金倒賠2萬元。其他網友看完直呼「怎麼有人這麼髒？髒到好像沒人住很久了」。

一名網友在臉書爆料公社發文，他表示自己是有一棟在高雄的房屋出租，遇到一名來自大寮、育有三子女的租客，然而該租客卻蓄意欠租、惡意製造髒亂、不點交房屋，選擇逃避及不聯絡，讓他非常困擾，只好公布該租客的個人資料。

該網友貼出一系列的租房前後房屋環境對比照片，只見交屋前環境整潔、牆壁潔白、電燈正常，房客入住後卻徹底破壞環境，不只水電沒繳、垃圾長蛆、房子四處垃圾髒亂、牆壁塗鴉地板損傷、客廳冷氣故障、房間燈泡不會亮等，且廚房、廁所更是髒亂至極，馬桶內還有排泄物的痕跡，垃圾桶也被塞滿，廚房瓦斯爐從乾淨如新，變得像是使用過30年以上的黑漆漆模樣。

爆料公社 " title="牆壁上也出現裂痕、塗鴉。圖／取自 爆料公社 "> 牆壁上也出現裂痕、塗鴉。圖／取自 爆料公社

該網友表示，油漆、清運費用共3萬元，扣掉押金1萬元，等於損失2萬元，而且房客搞失蹤，恐怕也要不回這筆費用，他貼出房客的個人資料，呼籲其他網友要小心這號人物。

其他網友看完紛紛傻眼，留言「好可怕哦怎麼有人這麼髒啊！我們也是租房子的，每次要還給房東都要整理的乾乾淨淨的，有時候比房東租我的時候還乾淨捏」、「看到影片中滿目瘡痍的景象，讓人不禁懷疑這房子到底怎麼了？這樣真的還有人住得下去嗎？浴室馬桶黑成這樣，怎麼還敢上？廚房髒成這樣，煮出來的東西能吃嗎？」。

還有人說「押金根本不夠整修房子，有時真不知道房東和房客哪邊才是弱勢族群！」、「遇到這種不負責的房客真的有夠倒霉.....」、「為什麼有辦法把自己住的地方搞的那麼髒.......重點是.....人還有辦法住在裡面？」、「那廁所馬桶有誇張到耶！真的有主人喔！像搬走沒住人有段時間一樣！」、「雖然同情她房客的弱勢處境，但是不自愛不自重令人可恨！」