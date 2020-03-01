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美國哪一州新冠肺炎疫情會先失控？ 網友一面倒點名「加州」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國紐約一家藥店門上貼出「口罩售罄」的告示。 新華社
美國紐約一家藥店門上貼出「口罩售罄」的告示。 新華社

新冠肺炎COVID-19）擴散全世界，全球目前確診病例已逾8萬例，亞洲以日、韓、星、伊朗最為嚴重，歐洲的義大利也有破千人。美國目前雖然只有69例，但今（1）日卻也傳出境內第一個因新冠肺炎死亡的病例，對於疫情逐漸發燒，就有網友好奇的詢問「美國哪州疫情會先失控？」貼文一出引來許多人一致認為是「華人最多的那州」。

華盛頓州在29日通報美國境內出現第一個因新冠肺炎死亡的病例，官員在記者會上表示這名死者是年近60歲的男性，從未出國或與已知的染疫者接觸，但他原來就有其他疾病，而首起新冠肺炎死亡病例出現後，美國宣布進入緊急狀態。白宮宣布擴大國際旅行限制，禁止過去14天到過伊朗的外國人人境，並對義大利和南韓疫區提高旅行警示，敦促美國人不要到這些地區，川普總統也在白宮召開記者會，表示美國也考慮限制美墨邊界交通。

面對疫情的延燒，有網友在PTT上好奇詢問美國哪一個州的疫情會先失控？他表示「照理說加州現在應該爆了，那邊華人、東南亞人最多，可是現在還控制得不錯，是隱匿疫情還是那邊的華人比較會保護自己？」問題一出引來許多網友熱烈討論，多數人也認為是「加州」。

網友一面倒地表示「美國西岸最多華人的那一州」、「當然是加州啊」、「中國人最多的州」、「加州的洛杉磯」、「開賭盤的話我賭加州」，不過也有網友認為美國會有效的阻止疫情在境內蔓延，「邊境會先封，不會全境擴散」、「雖然大家這樣猜，可是有警覺的地方反而不容易有事」。

新冠肺炎 COVID-19

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