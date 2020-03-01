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南韓下午新增新冠肺炎確診210例 累計3736例

只因懶得送上樓！外送員朝客人臉猛咳嗽 餐點亂扔地板上

聯合新聞網 / 綜合報導
越來越多人喜歡叫外送，雖然方便卻也衍生出許多問題。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
越來越多人喜歡叫外送，雖然方便卻也衍生出許多問題。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片

外送改變了現代人的飲食習慣，而目前正值新冠肺炎肆虐時期，許多人擔心外出吃飯會增加感染的風險，因此紛紛改叫外送來解決吃的問題。一名媽媽在臉書上發文抱怨228這天因為帶著3個小孩無法外出採買，於是點餐外送到家，卻沒想到在開門迎接餐點時，這名外送員竟然將食物丟在地板上，甚至還朝著她的女兒猛咳嗽後就跑走了，讓這名媽媽氣得追了出去，但對方已消失無蹤。事後媽媽向這家外送公司客訴並將過程貼到臉書上，引起網友罵聲連連。

這名媽媽在臉書「爆怨公社」表示一開始這名外送員先將餐點送到警衛室後就直接放在櫃台上，並且態度很差的說「付錢了」，警衛在他要離開前趕緊詢問餐點是要給哪個住戶？要請住戶下來拿或是外送員直接送上樓？沒想到對方竟然假裝大力咳嗽好幾聲，並且咆哮的說「我咳嗽啦，沒戴口罩不能上樓」。在此同時原PO收到外送客服來電通知餐點已送達，於是她趕緊打電話到警衛室詢問，得知外送員還沒離開便請他送上樓。

然而就在外送員抵達樓層後，電梯門一打開他竟然將餐點丟地板上，接著又對她女兒大力咳嗽了兩聲，嚇得女兒放聲尖叫，原PO也氣得衝出去想找他理論，但外送員早已跑走，女兒也說即使外送員進電梯裡也能聽到他的吼叫聲。原PO擔心餐點有被動過不敢使用，只好出去買午餐回來。她說全家人訂這家外送平台數百次，客訴了4次但都一直沒有得到滿意的回應，「真心建議應徵外送，有良民證也需要心理的檢測」，最後原PO決定以後不再叫這家外送了。

文章引起多數網友的撻伐，「就是都會有老鼠屎」、「外送員誇張到極致，沒衛生也沒水準」、「目前不管是用uber還是福胖達，都還沒遇過水準如此差的外送員耶」、「從看外送員騎車的素質就不會想要叫外送了」、「外送員就是個服務業，服務態度怎麼這麼差勁」、「外送員素質不一，配送平台不管一管」；不過也有人緩頰說「我遇到的都還算不錯呢！還有遇過遲到的，還一直跟我道歉」、「我還蠻常叫的說，遇到的外送員都很好耶，看我抱小孩，都主動說要幫我拿進去門口」。還有網友建議訂外送最好不要刷卡，「很簡單，培養付現金的好習慣，外送員屎尿我就當場叫他離開」、「現金付費，從沒遇過什麼問題」、「建議貨到付款，不要刷卡」。

原PO和外送平台的訊息對話。 圖／翻攝自爆怨公社
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爆怨公社 外送員

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