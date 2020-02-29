229壽星不要哭！ 這天的壽星慶生要等146年

今天是2月29日，因「閏月」4年才一次的日子，許多今天的壽星都會被調侃4年過一次生日，但是有另一部分壽星卻更慘，如果有習慣過農曆生日的人，於1984年閏10月的，要等到2166年才能再過一次生日。

臉書「TCPB局長室」發文說，今年是「閏月」，閏月的產生是為了補足曆法與地球公轉的差異天數，由於地球公轉與陰陽曆法計算關係，不只有閏二月，也有農曆算法的閏十月跟閏五月。

對於2月29日出生的朋友不用太難過，全球大概有500萬人於一同過229生日，但還有更慘的，如果是習慣過農曆生日的人，1984年閏10月出生的朋友，要等到2166年才能過下一次生日。

網友看完留言「我就是1984，閏10月的」、「還好沒2月30日」、「幸好口罩不是生日實名制……」、「如果我晚2天出生就要4年一次生日了！」、「多上一天班ohno」。