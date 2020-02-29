229壽星不要哭！ 這天的壽星慶生要等146年
今天是2月29日，因「閏月」4年才一次的日子，許多今天的壽星都會被調侃4年過一次生日，但是有另一部分壽星卻更慘，如果有習慣過農曆生日的人，於1984年閏10月的，要等到2166年才能再過一次生日。
臉書「TCPB局長室」發文說，今年是「閏月」，閏月的產生是為了補足曆法與地球公轉的差異天數，由於地球公轉與陰陽曆法計算關係，不只有閏二月，也有農曆算法的閏十月跟閏五月。
對於2月29日出生的朋友不用太難過，全球大概有500萬人於一同過229生日，但還有更慘的，如果是習慣過農曆生日的人，1984年閏10月出生的朋友，要等到2166年才能過下一次生日。
網友看完留言「我就是1984，閏10月的」、「還好沒2月30日」、「幸好口罩不是生日實名制……」、「如果我晚2天出生就要4年一次生日了！」、「多上一天班ohno」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言