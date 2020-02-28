家裡搜出神秘口罩 他好奇剪開後網友全看傻了

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，民眾人心惶惶搶買口罩自保，也一度造成供不應求的情況。除了排隊購買口罩之外，也有人會在家裡尋找是否還有存貨，一名網友在PTT貼出幾張照片表示在家裡找到一款醫療口罩，但他覺得跟一般醫療口罩材質不一樣，好奇之下便剪開來查看，沒想到這個舉動引來網友一面倒地罵聲。

原PO說日前在家裡找到一款名稱「ASTM-2101」醫療級口罩，有三層結構，只不過沒有包裝盒無法查證材質和規格。他拿起口罩東看西瞧，覺得材質和一般的平面醫療口罩不太一樣，好奇心驅使下便用外層裝水測試，確定不會漏就OK。

接著原PO再拿剪刀把口罩剪開，看到裡面的確有三層材質而且壓得很緊，於是硬撕才勉強讓口罩分離。他說「有疑問的是這三層看起來都是一樣的材質，不像一般平面醫療口罩剪開來看明顯是三種不同材質，想請問有專業的大大這種真的有用嗎？」

結果貼文一出讓許多網友看了傻眼，「不要浪費口罩」、「你幹嘛浪費口罩」、「剪開了就沒用了」、「都寫是醫用了，還懷疑啊」、「其實你把關鍵字丟去google都有答案，不用浪費」、「口罩多到可以剪開」、「有比沒有好，有防水更好」、「如果是那家口罩，一個不便宜耶」。