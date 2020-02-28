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疫情升溫還想去日本？ 留學生奉勸：在台灣很幸福

聯合新聞網 / 綜合報導
全球疫情升溫，日本確診病例亦不斷提升，民眾戴上口罩自保。圖為日本東京羽田機場。 新華社
全球疫情升溫，日本確診病例亦不斷提升，民眾戴上口罩自保。圖為日本東京羽田機場。 新華社

隨著全球疫情升溫，日本旅遊警示也以提升至第二級「警示」，但仍有部分旅客不願取消早已規劃好的行程。有網友就臉書社團「爆怨公社」發文，該名網友是位在日本的留學生，他表示日本這次輕忽疫情，並說：「在台灣的你們，已經很幸福了。」

這名網友27日在「爆怨公社」發文，他表示日本政府這次輕忽疫情，導致疫情慢慢地擴大。目前住在日本東北的原po，每一天都擔心自己會不會被感染到。原po表示，在日本目前口罩漲到一盒一萬日幣都不會被開罰，必須持續發燒4天才能機會做檢測，讓他直言：「在台灣的你們，已經很幸福了。」

此外原po也貼出一些日本網友的推特文章，其中有網友提說：「日本政府怕確診數字急升，會影響奧運會吧？看來這國家把奧運會看得比國民性命還重要。」也有已經出現症狀數日的網友抱怨：「4天前不斷開始咳嗽，昨天發燒至38度。昨天問完，說無法為我安派新冠肺炎檢測。」、「我大兒子連續發燒咳嗽6日了，去保健所希望做檢查，結果被強硬地拒絕了。」

網友分享日本網友的推特文章，奉勸大家暫時不要前往日本旅遊。圖擷自<a href=爆怨公社" title="網友分享日本網友的推特文章，奉勸大家暫時不要前往日本旅遊。圖擷自爆怨公社">
網友分享日本網友的推特文章，奉勸大家暫時不要前往日本旅遊。圖擷自爆怨公社

原po奉勸，看完日本網友的推特可以發現日本政府正在壓數字，不知道周遭是否有感染者，北海道短短幾天確診數就已超過台灣。櫻花跟雪景很美沒錯，且每一年都有，但他們遠遠比不過你的一條生命 ，「看到這邊，你們還想過來觀光嗎？」

看完貼文底下有網友留言：「願樓主平安度過。為了奧運；為了觀光財，這次日本政府的作為實在糟糕」、「真的，在日本的朋友都說沒有電視報的樂觀！大家都怕的要死，深怕下一個是自己！願大家都平安」、「辛苦了，但是不怕死的大有人在……」。

新冠肺炎 旅遊警示 北海道

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