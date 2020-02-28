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他問「台灣口罩全世界最便宜？」 真實價格引網友論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友認為台灣的口罩在疫情爆發後竟然比以前還便宜，讓他覺得不可思議，不過也引起網友不同的看法。 圖片來源／ingimage
一名網友認為台灣的口罩在疫情爆發後竟然比以前還便宜，讓他覺得不可思議，不過也引起網友不同的看法。 圖片來源／ingimage

口罩、酒精等防疫物資因為新冠肺炎COVID-19）而成為熱門搶手貨，也因為民眾的瘋搶讓政府不得不實施口罩實名制來限制。有網友在論壇貼文表示各國因為陸續傳出確診病例，使得當地人民開始搶買口罩，相對於其他國家口罩價格，台灣的口罩市價竟然比疫情發生前還要便宜，讓他覺得很訝異。

原PO在PTT以「台灣口罩全世界最便宜？」為題寫道，因為新型冠狀病毒大爆發，許多國家的人紛紛大排長龍買口罩來自保，因此導致全世界開始鬧口罩荒，各國的價格也都來到歷史新高，唯獨台灣的口罩市價竟然比疫情爆發前還要便宜，讓他無法接受的說「這有合理嗎？」

貼文引起網友兩極看法，有人對於原PO的看法不以為然，「政府管控了啊」、「沒有比較便宜，但是已經被定錨，也不會被哄抬」、「根本沒買過才會這樣説。藥局以前零售1個2-3元，盒售即零售乘50再減0-30元，賣場盒售的更不用說，折算下來1個不到2元」、「藥局從以前到現在一直有在零售，藥師可以合法拆賣，以前台灣製的醫療口罩藥局零售是2-3元，中國製的1-2元」、「簡單來說你在氣的是以前整盒拆賣一片才2-3元，現在政府賣以前的正常零售價，你覺得太貴」。

不過也有網友認同現在的口罩的確便宜，「滿便宜的啊，抑制上漲就很強了」、「現在全世界最便宜沒錯啊」、「其實疫情前更便宜，但是現在最便宜沒錯」、「疫情期間的價格本來就會比平時高，但已經夠便宜了」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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