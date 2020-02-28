保全公司為防疫下令戴手術手套上班 員工批矯枉過正

新冠肺炎（COVID-19）疫情似乎沒有降溫趨勢，民眾人人自危，紛紛準備口罩、酒精等物自保，許多公司行號也會要求員工戴上口罩來防範，但有一名網友抱怨公司起先要他們戴口罩，沒多久又要他們戴上手術手套，讓他痛批根本矯枉過正，貼文也讓網友直呼太誇張。

原PO在臉書「爆料公社」表示自己在某保全公司上班，因為目前正值新冠肺炎肆虐時期，不僅員工會擔心，公司高層也會擔憂，因此下令要求大家戴口罩上班。原PO認為在這非常時期公司的要求很合理，因此很樂意配合政策，沒想到過沒多久上層竟然還要他們戴手術手套上班，讓他覺得很無言，認為長官要求已經矯枉過正了，甚至還酸說「我們要不要穿防護服上班算了？」

貼文引起網友議論，許多人都認為原PO公司的要求真的太過頭了，「如果不是在醫療院所執勤，手套應該不用啊」、「辛苦了」、「記得穿尿布、穿好防護衣」、「重點是勤洗手吧」、「保全戴手術手套很奇怪，也不好做事吧」。

雖然戴口罩、使用消毒液等能有效防範病毒，但醫師也提醒對抗新冠病毒，洗手比戴口罩重要，沒有清水洗手，也可用乾洗手，若能用肥皂洗手更好，而且洗完手後一定要擦乾，否則像是手上的掌紋及指甲縫隙等，都是最容易藏污納垢的地方，沒有擦乾就會容易沾黏懸浮在空氣中，或殘留在衣服上的細菌，造成手部細菌更多的情形。