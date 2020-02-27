安裝冷氣巧遇前女友應門 現任男友一句話全場尷尬

「人生好難！」一名網友崩潰表示日前到客戶家裝冷氣，沒想到一開門竟是前女友，原PO硬著頭皮走到陽台準備安裝冷氣，但這時前女友的現任男友卻說「如果我以後變成髒兮兮的冷氣工人，妳還會跟我在一起嗎？」尷尬場面讓網友直呼世界太小。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文提到，那天師傅忙不過來，於是原PO只好一人扛著冷氣到客戶家安裝，不料門一開，眼前的人竟然是前女友，原PO為了避免尷尬，只好低頭逕自把冷氣揹到了後陽台準備安裝。

在原PO正忙著安裝冷氣的同時，沒想到卻聽到前女友的現任男友說「寶貝，如果我以後變成髒兮兮的冷氣工人，妳還會跟我在一起嗎？」前女友聽完下秒便冷淡的回應「這個裝冷氣的，就是我前男友」。

文章一出立刻引起網友熱烈討論「你要跟表弟打招呼啊！」、「這時候就要大方的『嗨你好，我是你表哥』」、「你可以回頭說：啊？你們要裝的是二手的嗎？我以為要全新的」，不過有許多網友質疑貼文的真實性「這故事掰的太尷尬，失敗」、「唬爛還蠻精彩的」、「你可以當導演了，自編自導還自演！」、「破綻最大的是，你會不知道你前女友住哪？知道了你還去？」

也有網友透露，從事冷氣安裝職業收入其實非常可觀，「傻傻的，做冷氣的超級賺，年收破百是基本的，不過是勞力辛苦錢就是了」、「人家裝冷氣的也是每年出國玩，買房子、買跑車」、「裝冷氣不髒啊！我朋友從裝冷氣師傅做到現在自己當老闆還娶了美嬌娘呢！」、「裝冷氣的收入很不錯」。